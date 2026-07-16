Velika akcija hapšenja u tri županije! Uskok ispituje malverzacije oko nabavke vojne opreme za pripadnike hrvatske vojske!

U toku je nova akcija Uskoka u tri županije Hrvatske

- Hapšenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, sprovodi Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove Ministarstva odbrane Republike Hrvatske u saradnji sa Policijskim upravama Zagrebačke, Istarske i Zadarske županije.

Navedene radnje sprovode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije protiv dve osobe za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna krivična dela. USKOK će nakon saslušanja osumnjičenih doneti odluku o daljem postupanju u ovom predmetu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost - saopštio je USKOK.

Prema nezvaničnim saznanjima, pod sumnjom istražitelja našao se Ivica Devčić, bivši načelnik nabavke u Ministarstvu odbrane Hrvatske (MORH), kao i još jedna osoba.

Nabavku zbog koje je USKOK jutros pokrenuo akciju MORH je realizovao od kompanije Design Vision. Ova kompanija je i 2024. godine MORH-u isporučila čizme za specijalne namene, a vrednost ugovora iznosila je oko 160.000 evra. Osim čizama, Design Vision Ministarstvu odbrane prodaje i termo donji veš, kao i potkape i beretke.

Među vojnom opremom koja je predmet istrage nalaze se i vojne čizme nabavljene za pripadnike specijalnih jedinica.

Pod istragom bivši načelnik nabavke u MORH-u

Prema nezvaničnim saznanjima, pod sumnjom istražitelja našao se Ivica Devčić, bivši načelnik nabavke u Ministarstvu odbrane Hrvatske, kao i još jedna osoba. Istražuju se moguće malverzacije u vezi sa nabavkom vojne opreme za pripadnike specijalnih jedinica iz Delnica. Nabavka je sprovedena tokom 2018. i 2019. godine.

Autor: D.B.