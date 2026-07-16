Neverovatna scena u Podgorici: Hteo da opljačka suprugu dok je radila na kiosku

Policija u Podgorici uhapsila je E. Z. (41) iz tog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore, a prenosi Rina.

Kako navode iz policije, službenici Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminala postupali su po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici i nakon sprovedene istrage lišili slobode osumnjičenog.

Prema sumnjama istražitelja, incident se dogodio 13. jula u popodnevnim časovima na jednom kiosku u naselju Stari Aerodrom. E. Z. je, kako se navodi, od zaposlene u kiosku, koja je ujedno i njegova supruga, zahtevao da mu preda novac. Pošto je ona to odbila, iskoristio je trenutak kada je otvorila kasu kako bi mušteriji vratila kusur i pokušao da uzme novac.

U nameri da dođe do novca, osumnjičeni je pokušao da odgurne suprugu, ali je ona uspela da zatvori i zaključa kasu, zbog čega je ostao bez plena. Nakon neuspelog pokušaja pobegao je sa lica mesta.

Po nalogu nadležnog državnog tužioca, E. Z. je uhapšen i u zakonskom roku priveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalje postupanje.

Autor: S.M.