Nova pravila za turiste u Crnoj Gori: Za kupaći kostim van plaže u ovo gradu slede kazne, zabranjeno i kampovanje

U Herceg Novom je stupila na snagu odluka o zabrani šetnje ulicama u kupaćem kostimu i zabrani zadržavanja i kampovanja na zelenim površinama, prvenstveno u parku ispod Titove vile.

Odluku o komunalnom redu nedavno je donela Skupština opštine Herceg Novi, a na snagu je stupila juče, kada su postavljene table sa obaveštenjima.

Zamenik načelnice Službe za komunalnu policiju i inspekcijski nadzor Darko Klasić kaže da se odluka o zabrani korišćenja parka na dosadašnji način, ali i o zabrani kretanja gradskim ulicama u kupaćim kostimima, mora primenjivati.

- Odluku od danas počinjemo da sprovodimo, pre svega postavljanjem informativnih tabli. I ranije smo upozoravali građane, odnosno nalagali im da se obuku ukoliko nemaju gornji deo odeće, što se najčešće dešavalo u centralnom delu grada, na Trgu Nikole Đurkovića, Trgu Bela Vista i na platou ispred Opštine. Razumemo ljude po ovim vrućinama, ali takvo ponašanje nije dozvoljeno u skladu sa odlukom. Do sada nismo sankcionisali takva lica, već smo izdavali upozorenja - rekao je Klasić, prenosi portal RTCG.

Zabrana kampovanja ispred Titove vile

Dodao je da je, nakon što je eukaliptus ograđen i zaštićen, odlukom koja je stupila na snagu zabranjeno i kampovanje u parku ispod Titove vile.

- Podsetiću da je park Titove vile sporazumom ustupljen Opštini Herceg Novi od strane Instituta 'Dr Simo Milošević' i da je nakon toga postao javna površina. Na toj javnoj površini postoje pravila ponašanja. Jutros smo imali negodovanje turista koji su godinama navikli da ovde provode vreme. Danas nisu imali razumevanja, uglavnom je bilo negodovanja, ali incidenata nije bilo. Moraju da prihvate da je ovaj park namenjen za druge stvari, a ne za kampovanje, roštiljanje, postavljanje plažnog mobilijara, stolova za masažu i slično - kazao je Klasić.

Autor: S.M.