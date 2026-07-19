Proglašena epidemija, za 24 sata 200 obolelih sa istim simptomima! Više od 1.200 obolelih u srpskom komšiluku: Sumnja se da je ovo izvor zaraze

Centar za javno zdravlje Tetovo, Epidemiološka služba Gostivar proglasio je epidemiju na području Gostivara.

"Zbog povećanog broja obolelih i prekoračenja nedeljnog praga prijavljenih slučajeva, proglašavamo epidemiju na području Gostivara. Redovno pratimo situaciju, sprovodimo epidemiološke ankete među obolelim pacijentima i preduzimamo odgovarajuće mere", saopštili su iz ove službe.

Za 24 sata 200 pacijenata sa istim simptomima

Situacija se i dalje prati na dnevnom nivou, a broj obolelih od stomačne infekcije i dalje raste.

U poslednja 24 časa u gostivarskoj Opštoj bolnici pregledano je oko 200 pacijenata na Infektivnom odeljenju i oko 110 dece na pedijatriji, od kojih je najveći broj imao simptome dijareje, povraćanja i dehidracije.

АХВ забрани употреба на водата за пиење во Гостивар, откако над 1.200 жители побарале помош, а во водоводот била откриена диво поставена пумпа.https://t.co/nNr05Vxehc — 24chasa.mk (@24chasamk) 17. јул 2026.

U Službu hitne pomoći javilo se 290 osoba. Više od 1.200 dece i odraslih je obolelo, preneli su makedonski mediji.

"U periodu od 18. jula u 8.00 časova do 19. jula u 8.00 časova, u Opštoj bolnici u Gostivaru registrovana su 204 pregleda na Infektivnom odeljenju, pri čemu su tri osobe hospitalizovane; 140 pregleda na Pedijatrijskom odeljenju, od kojih je 105 bilo novih pacijenata, a 35 kontrolnih pregleda, kao i devet pregleda u Urgentnom centru. Klinička slika kod najvećeg broja pacijenata je blaga, a broj hospitalizovanih ostaje nizak. Ipak, zbog naglog povećanja broja obolelih u kratkom vremenskom periodu, situacija se tretira kao aktivan epidemijski događaj i sprovode se sve neophodne epidemiološke, laboratorijske i preventivne aktivnosti", navode iz Ministarstva zdravlja Severne Makedonije.



Zabranjena voda za piće

Direktorka gostivarskog Vodovoda Artana Asani izjavila je da povećani broj obolelih u Gostivaru nije posledica zagađene vode.

Ona je negirala navode nadležnih institucija koje su zabranile upotrebu vode za piće u Gostivaru zbog sumnje da je zagađena i da predstavlja izvor epidemije koja se širi gradom.

Asani je rekla da "među obolelima ima i osoba koje su pile isključivo flaširanu vodu" i smatra da su uzrok oboljenja više od 1.200 građana hrana koju su konzumirali ili visoke temperature.

Autor: D.B.