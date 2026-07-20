Proglašena epidemija tik uz Srbiju! Više od 1.400 hospitalizovanih, ovo su simptomi koji zahtevaju hitnu reakciju

Zdravstvene vlasti Severne Makedonije proglasile su epidemiju gastroenteritisa na području opštine Gostivar nakon što je premašen nedeljni prag obolelih, dok je u poslednja 24 časa najveći broj građana do sada zatražio medicinsku pomoć u gradskoj bolnici "Ferid Murad".

Epidemiološko odeljenje Centra za javno zdravlje Tetovo, jedinica u Gostivaru, prijavilo je epidemiju na teritoriji opštine zbog povećanog broja obolelih od gastroenteritisa, navodi Telma.

- Zbog povećanog broja obolelih od gastroenteritisa i prekoračenja nedeljnog limita, prijavljujemo epidemiju na području opštine Gostivar. Poslednjih nekoliko dana beležimo povećanje broja obolelih - izjavila je u nedelju epidemiološkinja Zorica Zafirovska iz gostivarskog epidemiološkog odeljenja.

Situacija zahteva oprez

Epidemiološke analize su i dalje u toku, a iako se broj prijavljenih slučajeva smanjuje, zdravstvene službe ocenjuju da situacija i dalje zahteva oprez i pozivaju građane na saradnju sa medicinskim i epidemiološkim ekipama.

- Još ne znamo uzrok, odnosno uzročnik nam još nije poznat. Ispitivanja su u toku i čekamo rezultate kako bismo utvrdili o čemu je reč. Redovno pratimo stanje, sprovodimo epidemiološke nadzore i razgovaramo sa obolelim pacijentima - rekla je Zafirovska.

Analiza uzoraka vode uzetih sa četiri lokacije u Gostivaru u noći između četvrtka i petka gotovo je završena i radi se o fizičko-hemijskim i mikrobiološkim analizama, a rezultati će biti dostavljeni javnom tužilaštvu, ali ne i javnosti, zbog interesa istrage.

Za nedelju dana 1.400 građana tražilo lekarsku pomoćOd ponedeljka, kada je prema navodima uprave bolnice zabeležen prvi pacijent, do danas je više od 1.400 stanovnika Gostivara zatražilo lekarsku pomoć.

Ministarstvo zdravlja Severne Makedonije pozvalo je građane da poštuju zvanične preporuke, održavaju redovnu higijenu ruku, a osobe sa povraćanjem, dijarejom, povišenom temperaturom ili znacima dehidracije da se blagovremeno jave lekaru.

Na snazi ostaje odluka Agencije za hranu i veterinarstvo kojom je zabranjena upotreba vode iz gradskog vodovoda u Gostivaru.

Autor: S.M.