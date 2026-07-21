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Tri osobe nestale u Savi, u toku je potraga

Izvor: Tanjug, Foto: RINA ||

U reci Savi, kod Okunščaka u opštini Rugvica, u toku je potraga za trojicom stranih državljana koji su, kako se pretpostavlja, u reku ušli da bi se okupali.

Policija je pozvala u pomoć meštane da im jave ako imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla da im pomogne u potrazi.

Prema neslužbenim informacijama, u reci Savi nestalo je troje stranih državljana Egipta.

Okolnosti njihovog nestanka još se utvrđuju, a pretpostavlja se da su ušli u reku kako bi se okupali, rekao je Dario Kezerić, komandir Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije.

Upozorio je da je reka Sava izrazito opasna i nepredvidiva zbog snažnih rečnih struja i mogućih virova, što povećava rizik od utapanja.

"Juče smo od policije dobili nezvaničnu informaciju da su i oni imali problema prilikom pretraživanja na tom delu Save jer su struje vrlo jake. Danas s policijom izlazimo na teren, oni će pretraživati dno reke, a mi ćemo im pružati dodatnu bezbednost kako se ni njima ne bi nešto dogodilo", izjavio je Kezerić prenosi HRT.

Autor: S.M.

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