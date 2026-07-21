Incident na Jadranu zgrozio goste restorana: Vlasnik namerno udario u dečja kolica, pa izbio sukob

Grad Primošten oglasio se nakon što su zabrinuti meštani dostavili videosnimak na kojem se vidi incident između muškarca za kojeg tvrde da je vlasnik ugostiteljskog objekta Rudina, A.L, i gostiju susednog restorana.

Prema opisu događaja, na snimku se vidi kako A.L. sa drvenim gajbama prilazi terasi ugostiteljskog objekta i njima udara u dečja kolica koja su se nalazila pored stola za kojim su sedeli gosti.

Nakon toga jedan od muškaraca za stolom naglo ustaje i kreće prema A.L.

"Najoštrije osuđujemo svaki oblik agresivnog, pretećeg ili neprimerenog ponašanja prema gostima ugostiteljskih objekata, naročito kada takvo ponašanje može da ugrozi bezbednost ljudi", poručili su iz Grada Primoštena.

Dodali su da, ukoliko snimak verno prikazuje ono što se dogodilo, takvo ponašanje zahteva hitnu proveru svih okolnosti od strane nadležnih institucija.

"Svaki događaj koji je mogao da dovede do ugrožavanja bezbednosti ljudi mora biti temeljno ispitan, a javnost ima pravo da o tome bude blagovremeno i tačno informisana", navodi se u saopštenju.

Grad Primošten pozvao je nadležna tela da utvrde sve činjenice ovog slučaja, dok su medije pozvali na profesionalno izveštavanje uz uvažavanje izjava svih uključenih strana.

"Snimak dostavljamo radi informisanja javnosti i preduzimanja svih potrebnih radnji", zaključili su iz Grada Primoštena.

Autor: S.M.