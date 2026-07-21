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Grad veličine teniske loptice padao u Istri, povređeni turisti u Rovinju: Od leda se zabelelo i u Nevesinju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: RINA ||

Snažno nevreme praćeno pljuskovima, grmljavinom i gradom pogodilo je Istru. Posebno teško bilo je u Rovinju, gde je padao grad veličine oraha, a pojedine kugle su bile i veličine teinske loptice.

U jednom rovinjskom kampu povređena su dvojica turista. Lekarska pomoć pružena im je na mestu događaja, a materijalna šteta na automobilima i imovini tek se utvrđuje.

"Odmah je upućen tim Hitne medicinske službe na mesto događaja", rekla je Tajana Čemerikić, upravnica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.

Po dolasku u kamp, ekipa hitne pomoći zatekla je dve povređene osobe kod recepcije, obe s vidljivim povredama glave. Jedan od povređenih rekao je da je tokom nevremena izašao da prekrije vozilo.

"Komad grata pogodio ga je u glavu", rekla je Čemerikić.

Drugi turista povređen je nakon što je nevreme već prestalo. Prema njegovim rečima, sagnuo se da zaveše pertlu kada ga je takođe pogodio komad grada

Crveno upozorenje za splitsku regiju

Nevreme se tokom dana premeštalo prema južnim delovima Jadrana. Za splitku regiju izdato najviši stepen upozorenja, a kasno poslepodne i uveče očekuju se jače nestabilnosti praćene grmljavinom, olujnim vetrom, obilnom kišom i gradom.

"Za ceo Jadran izdato je narandžasto upozorenje, što znači da očekujemo nastavak nestabilnosti. Najveća verovatoća za najintenzivnije grmljavinsko nevreme je u splitskoj regiji i zato je tamo izdato crveno upozorenje", rekla je Petra Mikuš Jurković, zamenica glavnog direktora DHMZ.

Kasnopopodne sažno nevreme praćeno kišom, olujnim vetrom i gradom pogodilo je delove opštine Nevesinje. Jaka kiša praćena grmljavinom prešla je u intenzivan i krupan grad od koga su se zabelele ulice u Nevesinju, prenosi RTRS.

Kako se vidi na snimcima koje su postavili građani na društvenim mrežama, veličina grada dostizala je i pet centimetara.

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Autor: Marija Radić

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