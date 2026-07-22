Tražila peticu za sina, pa udarila direktorku: Haos u osnovnoj školi zbog ocene iz fizičkog

Opštinski sud u Zadru novčano je kaznio majku učenika osnovne škole koja je u prostorijama škole fizički napala direktorku zbog završne ocene iz fizičkog vaspitanja.

Za narušavanje javnog reda i mira na naročito drzak način izrečena joj je kazna od 700 evra. Za takav prekršaj zakon predviđa novčanu kaznu od 700 do 4.000 evra ili kaznu zatvora do 30 dana, piše "Zadarski list".

Incident se dogodio 7. jula 2022. godine u jednoj zadarskoj osnovnoj školi. Majka je došla u kancelariju školske psihološkinje kako bi predala žalbu na ocenu svog devetogodišnjeg sina. Zahtevala je da se četvorka iz fizičkog ispravi u peticu, a kao razlog je navela da je dečak sa prosekom 4,44 oštećen.

U kancelariju je pozvana i direktorka, koja je na sudu izjavila da je majci pokušala objasniti kako su zakonski rokovi za žalbu istekli. Prema školskom pravilniku, u poslednje dve nedelje nastave ne organizuju se individualni razgovori sa roditeljima.

"Udarila me otvorenim dlanom"

Direktorka je na sudu opisala šta se dogodilo nakon što je majci pojasnila proceduru.

- Na moje reči majka je počela da viče i lupa šakama o sto. Rekla sam joj da se smiri i da ću zvati policiju. Krenula sam da uzmem torbu kako bih izvadila mobilni, a ona me otvorenim dlanom udarila po ruci. Nakon toga je izašla, predala žalbu na protokolu i otišla - ispričala je direktorka.

Branilac okrivljene uložio je primedbu na iskaz. Tvrdio je da je svedočenje u suprotnosti sa pisanom odbranom njegove klijentkinje i ocenio ga kao "neživotno i nelogično".

Majka: Nisam ih vređala, one su vređale mene

Okrivljena je u pisanoj odbrani navela da se ne smatra krivom. Tvrdi da nije tačno da je kod direktorke i psihološkinje izazvala strah ili uznemirenost, niti da je na nepristojan način narušila javni red i mir.

Potvrdila je da je u školu došla zbog ocene i dodala da je žalbu predala sekretarici jer direktorka i psihološkinja nisu htele da je preuzmu.

"Nisam ulazila u fizički sukob niti sam udarila direktorku. Nisam ih vređala, nego su one vređale mene", stoji u njenoj pisanoj odbrani.

Sud joj našao olakšavajuće okolnosti

Sud je presudio da je okrivljena počinila prekršaj. Kao olakšavajuću okolnost uzeo je u obzir njenu dosadašnju prekršajnu neosuđivanost. Pri odluci o visini kazne sud je razmatrao težinu prekršaja, okolnosti događaja, stepen krivice te porodične i imovinske prilike okrivljene.

"Okrivljenoj je izrečena novčana kazna kao blaža vrsta sankcije. Sud smatra da će se time postići svrha kažnjavanja", zaključuje se u presudi.

Autor: S.M.