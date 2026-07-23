SKUPŠTINA CRNE GORE: Izglasana rekonstrukcija vlade, izabrani novi ministri

Skupština Crne Gore je glasovima vladajuće većine podržala predlog za rekonstrukciju vlade i izabrala četiri nova člana izvršne vlasti.

Jelena Borovinić Bojović (doskorašnja šefica podgoričkog parlamenta) izabrana je za potpredsednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje.

Radoš Zečević iz Nove srpske demokratije (NSD) i direktor podgoričkog preduzeća "Putevi" izabran je za novog ministra saobraćaja.

Zoran Jojić iz Socijalističke narodne partije (SNP) izabran je za ministra sporta i mladih.

Jovan Vučurović, poslanik NSD-a, izabran je za ministra bez portfelja.

Za izbor Borovinić Bojović, Zečevića i Vučurovića glasalo je 45 poslanika, dok je Jojić dobio glasove 46 poslanika. Niko nije bio protiv ni uzdržan, pošto su poslanici opozicije napustili salu uoči samog glasanja.

Predlog premijera Milojka Spajića stigao je u skupštinu bez biografija novih članova. Sednica je tokom rasprave bila prekinuta zbog pauze koju je zatražio predsednik parlamenta Andrija Mandić usled proceduralnih prigovora opozicije jer Spajić nije lično obrazložio predlog. Lider DNP-a Milan Knežević, koji boravi u Vašingtonu, ranije je ocenio da je reč o "političkoj trgovini unutar parlamentarne većine".

Autor: D.S.