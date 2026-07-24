Ukinute osuđujuće presude Vesni Medenici i Milici Vlahović Milosavljević! apelacioni sud doneo odluku, sledi novo suđenje!

Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je prvostepenu presudu kojom su bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i sudija Privrednog suda Milica Vlahović Milosavljević osuđene zbog zloupotrebe službenog položaja i predmet vratio Višem sudu u Podgorici na ponovno suđenje.

Iz Apelacionog suda saopšteno je da su uvažene žalbe branilaca obe optužene, dok je žalbu na prvostepenu presudu izjavio i Specijalni državni tužilac.

Prvostepenom presudom, donetom u februaru ove godine u Specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici, Vlahović Milosavljević je osuđena na šest meseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, dok je Medenica osuđena na godinu i devet meseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja podstrekavanjem.

Njima je optužnicom stavljeno na teret da su zloupotrebile službeni položaj u postupku koji se odnosio na privremenu meru donetu po predlogu tivatskog biznismena Rada Arsića, kuma Vesne Medenice, i kompanije "Win" iz Kotora.

Prema navodima optužbe, na taj način oštećeno je privredno društvo AD "Korporacija Ten", kojem je bilo onemogućeno da kao hipotekarni poverilac naplati potraživanje od 400.000 evra prodajom nepokretnosti opterećenih hipotekom.

Apelacioni sud je utvrdio da je prvostepeni sud prilikom donošenja presude počinio bitne povrede odredaba krivičnog postupka, na koje drugostepeni sud pazi po službenoj dužnosti.

- U obrazloženju presude prvostepeni sud nije dao jasne i argumentovane razloge u pogledu odlučne činjenice koja se tiče posledice izvršenja krivičnog dela. Nasuprot tome, u obrazloženju su dati protivrečni razlozi u pogledu tog bitnog elementa bića krivičnog dela, zbog čega je prvostepena presuda morala da bude ukinuta i predmet vraćen tom sudu na ponovno suđenje - navodi se u saopštenju.

Višem sudu je naloženo da u ponovljenom postupku otkloni ukazane povrede postupka, ponovo oceni sve ranije izvedene dokaze, po potrebi izvede nove i nakon toga donese novu, pravilnu i zakonitu odluku.

Ova odluka usledila je svega sedam dana nakon što je Apelacioni sud pravosnažno oslobodio Medenicu optužbe za zloupotrebu službenog položaja u predmetu koji se odnosio na postupanje prema sudiji Osnovnog suda u Rožajama Milosavu Zekiću.

Tada je drugostepeni sud preinačio osuđujuću presudu Višeg suda, ocenivši da nije dokazano da je kao predsednica Vrhovnog suda prekoračila granice svojih službenih ovlašćenja, niti da je bila nadležna da sama odlučuje o privremenom udaljenju sudije sa funkcije, jer je to u nadležnosti Sudskog saveta.

Autor: D.B.