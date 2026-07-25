Otac devojčice pozvao policiju, a onda je usledilo hapšenje

Muškarac (67) iz Šavnika uhapšen je zbog sumnje da je napastvovao maloletnicu.

Kako se navodi u policijskom saopštenju, muškarac je lišen slobode po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, a sumnjiči se da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje na štetu maloletnice stare 17 godina.

"Policijski službenici su postupali po prijavi koju je podneo otac maloletnice, navodeći da je osumnjičeni u više navrata uznemiravao njegovu ćerku, dodirujući je i ljubeći u predelu vrata", navodi se u saopštenju policije.

Po nalogu postupajućeg državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, policijski službenici su prikupili potrebna obaveštenja i preduzeli druge mere i radnje iz svoje nadležnosti, nakon čega je tužilac događaj pravno kvalifikovao kao krivično delo nedozvoljene polne radnje i naložio da se osumnjičeno lice liši slobode.

Autor: S.M.