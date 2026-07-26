POGINULO PET DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE: Velika tragedija na Elbrusu, ekspediciju zarobili led i olujni vetar, ima preživelih

Pet bosanskohercegovačkih alpinista poginulo je na planini Elbrus u Rusiji, prenosi ruski portal Lenta.ru. Samo dvoje članova ekspedicije uspelo je da preživi ekstremne uslove na planini.

Pozivajući se na informacije ruskog Telegram kanala Shot, ruski mediji navode da su preživela samo dva člana alpinističke grupe. Jedan muškarac uspeo je samostalno da siđe s planine i pozove pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih ekipa. Obojica preživelih su hospitalizovana i trenutno ih pregledaju lekari.

Vest da je grupa turista ostala zarobljena na Elbrusu i da ne može da siđe s planine pojavila se 25. jula. Prema rečima lokalnih vodiča, vremenski uslovi za uspon u početku su bili relativno povoljni. Međutim, vreme se naglo pogoršalo, brzina vetra dostizala je 45 kilometara na sat, da bi do jutra ojačala na razornih 70 kilometara na sat.

Istražna uprava Istražnog komiteta Ruske Federacije za Kabardino-Balkariju ranije je saopštila detalje o početku ove drame i potvrdila da je pokrenuta istraga.

Prema navodima pres službe, 25. jula grupa od sedam osoba krenula je u osvajanje Elbrusa. Jedan od alpinista uspeo je da siđe i prijavio da je dvojici članova grupe pozlilo na nadmorskoj visini od 5.100 metara.

- Prema dostupnim informacijama, oni su preminuli. U toku je potraga za još četvoro alpinista - saopšteno je tada iz ruskog Istražnog komiteta.

Nažalost, naknadne informacije koje prenose mediji potvrdile su najcrnje slutnje – broj žrtava porastao je na pet, a od četvoro alpinista za kojima se tragalo spasena je samo još jedna osoba.

Planina Elbrus najviši je vrh Evrope i Rusije, ali je poznata po izuzetno surovim i nepredvidivim uslovima. Kao podsetnik na opasnosti ove planine, ruski mediji navode da je samo nekoliko dana ranije, 19. jula, tokom uspona poginuo jedanaestogodišnji dečak, dok je njegov otac teško povređen.

Autor: Marija Radić