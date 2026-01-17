Pet osoba poginulo u lavinama: Tragedija u Austriji

Pet osoba poginulo je danas u lavinama kod Salcburga, saopštili su austrijski gorski spasilački timovi.

Jedna skijašica je zatrpana lavinom na nadmorskoj visini od 2.200 metara, a njen suprug je prijavio nesreću oko 12.30 časova po lokalnom vremenu.

Uprkos naporima gorske spasilačke ekipe da renimiraju ženu, ona je preminula, piše "Kronen cajtung".

Oko 14 časova, gorska služba spasavanja dobila je još jedan poziv, nakon što je lavina zatrpala sedam skijaša na alpskom skijalištu u dolini Grosarl na nadmorskoj visini od oko 2.150 metara.

Četiri osobe su pronađene bez znakova života.

Jedna osoba je teško povređena, jedna lakše povređena, a jedna osoba nije bila povređena, navodi gorska služba.

Oni su prevezeni spasilačkim helikopterima do obližnjih medicinskih ustanova.

Kako navodi list, lavine su izazvali sami skijaši uprkos jasnim i ponovljenim upozorenjima da ne izlaze na skijališta, rekao je Gerhard Kremser, okružni upravnik lokalne planinske službe spasavanja.

"Naše najdublje saučešće porodicama. Ova tragedija je bolni pokazatelj koliko je ozbiljna trenutna situacija sa lavinama", naveo je Kremser.

Salcburška služba za upozorenje na lavine podigla je nivo opasnosti za danas na "nivo 3" od pet, što ukazuje na znatnu opasnost.

"Lavine na pločama mogu biti pokrenute u nekim područjima čak i malim dodatnim opterećenjem i mogu dostići srednju veličinu", navodi se u upozorenju.

Oni ističu da na opasnost mogu ukazivati pukotine i buka sleganja snega prilikom hodanja po snežnom pokrivaču.

Ukupna dubina snega je i dalje znatno ispod proseka na mnogim mestima, na grebenima i vrhovima nalazi se sneg koji je naneo vetar, a takvi nanosi su posebno opasni, ističe se u upozorenju.

Autor: Marija Radić