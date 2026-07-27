Drama iznad Jadrana: Avion morao hitno da se prizemlji nakon što je napukao prozor

Avion na letu DY1922 poleteo je iz Osla u 6.45 časova, a na Aerodrom Ruđer Bošković u Dubrovniku trebalo je da sleti oko 9.40 časova.

Međutim, kako saznaje lokalni portal Dubrovački dnevnik, tokom leta je napukao jedan od prozora, zbog čega je posada donela odluku o vanrednom sletanju na Međunarodni aerodrom u Beču.

Avion je bezbedno sleteo u Beč.

Reč je o avionu Boeing 737-800, starom nešto manje od 12 godina, piše jutarnji list.

Prema informacijama kojima raspolaže Dubrovački dnevnik, putnicima bi trebalo da bude obezbeđen zamenski avion kojim će iz Beča ka Dubrovniku nastaviti putovanje u ranim popodnevnim časovima.

Podsetimo, ova situacija dogodila se dve nedelje nakon što je državljanin Srbije preživeo dramu na letu avionom Rajaner.

Bračni par iz Vrnjačke Banje je u petak 10. jula poleteo iz Soluna za Memingen u Nemačkoj, a nedugo posle poletanja život im se u sekundi potpuno promenio.

Na visini od oko 6.000 metara deo sa motora je otpao i razbio prozor do koga je Ljubiša sedeo. Usledili su dramatični trenuci. Popadale su maske ispred putnika, a usled dekompresije Ljubiša je umalo ispao.

Glava i desno rame su već bili napolju i počela je borba za goli život. Ljubiša je srećom bio vezan ali ne bi bio sa nama danas da ostali putnici nisu pomogli i zadržali ga da ne ispadne kroz prozor.

Autor: S.M.