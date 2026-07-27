CRNA GORA ZATVARA VRATA RUSIMA! Podgorica povukla novi potez: Od 1. novembra uvode se vize za ulazak u zemlju! Evo koje su još zemlje na LISTI

Prema navodima ukrajinskih medija, Crna Gora će od 1. novembra uvesti vizni režim za državljane Rusije, čime će biti okončan dosadašnji bezvizni ulazak u tu zemlju.

Crna Gora će od 1. novembra uvesti vize za državljane Rusije, saopštila je vlada te zemlje u saopštenju objavljenom na svom zvaničnom sajtu 27. jula.

Od 1. novembra ruskim državljanima biće potrebna viza za ulazak u Crnu Goru.

Prema saopštenju Vlade Crne Gore, nove mere odnose se i na državljane Belorusije, Kine, Turske i Saudijske Arabije. Vlada Crne Gore navela je da je cilj ovih izmena usklađivanje vizne politike sa pravilima Evropske unije.

Od obaveze posedovanja crnogorske vize biće izuzeti ruski državljani koji već imaju važeću vizu ili dozvolu boravka u nekoj od država Evropske unije ili Šengenskog prostora, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Japanu, Ujedinjenom Kraljevstvu, Australiji ili Novom Zelandu.

Do 1. novembra ruski državljani i dalje mogu da ulaze u Crnu Goru bez vize i da u zemlji borave do 30 dana.

Autor: A.A.