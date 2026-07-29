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Pucnjava na Baščaršiji u Sarajevu: Prolaznici u panici

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Avaz.ba ||

Večeras u 19:25 sati na Baščaršiji u Sarajevu došlo je do upotrebe vatrenog oružja, potvrđeno je za Klix.ba.

Pucnjava se dogodila u ulici Kundurdžiluk ispred brojnih ugostiteljskih objekata i trgovina. To je izazvalo paniku među gostima, brojnim prolaznicima i turistima.

Ulica je blokirana za prolaz, a policijski službenici osiguravaju mesto pucnjave.

Za sada, kako javlja Klix, nema informacija da li ima povređenih osoba niti da li je policija uhapsila osobu koja je pucala iz oružja.

Iz Operativnog centra Uprave policije MUP-a KS su rekli za Klix da su policijski službenici upućeni na lokaciju i da će više informacija biti poznato uskoro.

Prema nezvaničnim informacijama, ispaljeno je više hitaca.

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Autor: Marija Radić

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