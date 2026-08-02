Horor u Severnoj Makedoniji: Mlada majka (19) nakon porođaja ostala nepokretna, porodica traži odgovor

Ministarstvo zdravlja Severne Makedonije izdalo je nalog Državnom sanitarnom i zdravstvenom inspektoratu za vanredni inspekcijski nadzor u svim zdravstvenim ustanovama u kojima se lečila 19-godišnja Stanka Mihajlova iz sela Banica kod Strumice, koja je nakon porođaja carskim rezom u Kliničkoj bolnici u Štipu ostala nepokretna i završila u invalidskim kolicima, piše portal Telma.

Njen svekar proteklih dana je preko videa na društvenim mrežama, ispred bolnica u Strumici i Štipu, zatražio pomoć od ministra zdravlja Saša Klekovskog, tvrdeći da mladu ženu prebacuju od jednog do drugog lekara, iz jedne u drugu zdravstvenu ustanovu. Porodica sada optužuje lekare za grešku.

"Mi tražimo da je podignu na noge, a ukoliko je ne podignu na noge, da neko ponese odgovornost. To je lekarska greška. Ćutali smo 30-40 dana, misleći 'kad lekara moliš, nemoj da ga ljutiš', ali počeli su da nas šutiraju kao ping-pong lopticu, ovamo-onamo", kaže Velibor Stojanov, svekar Stanke Mihajlove.

Mlada Stanka se porodila 26. juna u štipskoj bolnici. Prema tvrdnjama porodice, još tada se teško kretala, a nakon otpusta iz bolnice svekar ju je doneo kući na rukama, iako pre porođaja nije imala nikakvih problema. Njeno stanje se narednih dana pogoršavalo, pa je 4. jula prebačena na lečenje na Kliniku za neurologiju u Skoplju.

U medicinskom nalazu je navedeno da je pacijentkinja primljena nakon porođaja pod spinalnom anestezijom, sa slabošću u obe noge i otežanim mokrenjem. Nakon urađene magnetne rezonance utvrđene su promene od devetog do 11. pršljena.

"Rekli su joj da joj je oštećena kičma, da ima problem sa kičmom. Rekli su da ćemo pokušati sa fizikalnom terapijom, a ako se ništa ne postigne, moraće da ide u Tursku ili Nemačku na operaciju", dodaje Stojanov.

Da li je tokom porođaja i potonjeg lečenja bilo propusta, treba da utvrdi inspekcijski nadzor koji je najavilo Ministarstvo zdravlja Severne Makedonije.

"Ministarstvo je izdalo nalog Državnom sanitarnom i zdravstvenom inspektoratu da izvrši vanredni inspekcijski nadzor. Po dobijanju inspekcijskog nalaza i celokupne medicinske dokumentacije, Ministarstvo će inicirati i stručni nadzor nad dosadašnjim tokom lečenja i postupanjem zdravstvenih radnika i ustanova uključenih u ovaj slučaj", navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja Severne Makedonije.

Devetnaestogodišnja Stanka Mihajlova je majka dvoje maloletne dece. Jedno ima tri i po godine, a tu je i jednomesečna beba koja je rođena 26. juna u bolnici u Štipu, piše Telma.

Autor: D.B.