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PUCNJAVA U SARAJEVU: Jedna osoba ranjena, napadač u bekstvu

Izvor: Pink.rs/Dnevni avaz, Foto: Tanjug/SRNA/Dragan Đukić ||

Kako prenose lokalni mediji, danas je u Lukavici u Istočnom Sarajevu ranjen Kosta Pandurević, koji tvrdi da je na njega pucao Đorđe Ždrale.

Dnevni Avaz prenosi da je, prema saznanjima portala Provjereno, do pucnjave došlo u Spasovdanskoj ulici, u blizini kafića "News", danas oko 18.30 časova.

Kako je potvrđeno u policiji, slučaj je prijavio Pandurević, koji je obavestio policiju da ga je Ždrale ranio iz vatrenog oružja.

Pandurević je upućen na lekarski pregled i ukazivanje pomoći, dok se Ždrale nalazi u bekstvu.

Na teren su izašli pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo, koji obavljaju uviđaj.

Autor: Iva Besarabić

#Bosna i Hercegovina

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