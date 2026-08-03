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Mladić ubijen u Sarajevu!

Izvor: Telegraf, Foto: Printscreen YouTube/Avaz TV ||

Mladić (28) ubijen je u nedelju uveče na području Starog Grada u Sarajevu.

Iz Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo saopšteno je da su sinoć u 23:00 sati policijski službenici uhapsili M. K. (47) iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je ubio H. B. (28) iz Sarajeva.

Prethodno, u 22:50 sati, Operativni centar MUP-a KS zaprimio je informaciju da je u ulici Ablagijin sokak (MZ Mošćanica) jedna osoba zadobila povrede nožem.

Izlaskom na teren, potvrđeni su navodi iz prijave, a smrt H. B. je konstatovao doktor Zavoda hitne medicinske pomoći KS.

U ovom trenutku nije poznato šta je prethodilo ubistvu kao ni motiv zločina.

Autor: D.B.

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