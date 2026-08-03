ZAVRŠEN UVIĐAJ U KUĆI GDE SU PRONAĐENA TELA OCA I DVOJE DECE! Oglasilo se tužilaštvo posle TRAGEDIJE u Svetom Križu Začretju, sledi obdukcija!

Nakon uviđaja naložena je obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti

Završen je uviđaj u porodičnoj kući u Svetom Križu Začretju, gde su u subotu ujutru pronađena tela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloletne dece.

Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu objavilo je prve zvanične informacije o dosadašnjoj istrazi i potvrdilo da sledi obdukcija, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.

Kako je saopštio DORH, dežurna zamenica Županijskog državnog tužioca u Zagrebu 1. avgusta rukovodila je uviđajem sprovedenim u saradnji sa ekipom za uviđaje, stručnim službama Policijske uprave Krapinsko-zagorske i inspektorkom za zaštitu od požara i eksplozija.

Po završetku uviđaja izdata je naredba da tela budu prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gde će biti obavljena obdukcija radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.

Iz Državnog tužilaštva navode da u saradnji sa policijom nastavljaju sprovođenje svih potrebnih dokaznih radnji i istražnih aktivnosti kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti ove tragedije.

Dodaju da zbog interesa istrage za sada ne mogu da iznose dodatne informacije.

Policija je ranije saopštila da je prijavu o požaru u porodičnoj kući primila u subotu u 7:24 časova. Požar su ugasili pripadnici Zagorske javne vatrogasne jedinice Zabok i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Križ Začretje.

Tokom uviđaja na spratu kuće pronađena su tela dve maloletne osobe i 46-godišnjeg hrvatskog državljanina. Takođe je utvrđeno da je u nekoliko prostorija kuće bio podmetnut požar.

Tačne okolnosti tragedije, kao i uzrok smrti sve tri osobe, biće poznati nakon završetka obdukcije i daljeg kriminalističkog istraživanja.

Autor: D.B.