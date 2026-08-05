Obustava saobraćaja na putu ka Crnoj Gori: Sutra zatvoren most Mehov krš, vozila se preusmeravaju

Sutra, 6. avgusta 2026. godine, u periodu od 08.00 do 10.00 časova, saobraćaj će biti potpuno obustavljen u oba pravca na mostu „Mehov krš“, na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom.

Do potpune obustave saobraćaja na deonici Mehov krš – Špiljani (kod skretanja za Tutin) dolazi zbog izvođenja radova na izradi završnog sloja asfalta. Radove na državnom putu IB22 (Novi Pazar - Ribariće – državna granica sa Crnom Gorom) izvodi preduzeće „Novi Pazar – Put“ d.o.o., zbog čega je neophodno zatvaranje ove deonice u punoj širini kolovoza na mostu.

Za vreme trajanja obustave, svi učesnici u saobraćaju obavezni su da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, kao i instrukcije saobraćajne policije i odgovornog izvođača radova u vezi sa korišćenjem alternativnih putnih pravaca.

Iz pravca Srbije: Policija Republike Srbije će u ovom terminu usmeravati vozila na granični prelaz Godovo – Vuča.

Iz pravca Crne Gore: Saobraćajna policija Odeljenja bezbednosti Rožaje usmeravaće vozila na granični prelaz Vuča – Godovo, na pogodnom mestu na magistralnom putu Rožaje – Novi Pazar.

Vozačima se savetuje da unapred isplaniraju svoje putovanje i koriste preporučene granične prelaze kako bi izbegli čekanja i gužve.

Autor: D.B.