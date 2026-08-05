Predsednici Slovenije preti opoziv! U pripremi ustavna tužba

Prema nezvaničnim informacijama portala 24 ur, priprema se opoziv predsednice Slovenije Nataše Pirc Musar.

U saobraćajnoj nesreći predsedničkog vozila učestvovala je i državljanka Rusije koja se nalazila kao putnica, što se navodno smatra pretnjom po nacionalnu bezbednost Slovenije.

Iz kabineta predsednice navode da nisu upoznati sa mogućom ustavnom optužnicom.

Dvoje prijatelja predsednice takođe su se nalazili u vozilu u petak, kada se dogodila saobraćajna nesreća na Primorskom autoputu u tunelu Kastelec.

Prema informacijama 24.ur, bivši sudija Ustavnog suda Slovenije Peter Jambrek je navodno optužio predsednicu da ugrožava nacionalnu bezbednost zbog kontakta sa ruskim državljanima.

Iz kabineta predsednice poručuju da nisu upoznati sa mogućom ustavnom optužnicom, ali da ih takve optužbe ne iznenađuju.

Kako navode, optužbe su neosnovane jer ta osoba ima dvojno državljanstvo. Osim ruskog pasoša, od 2016. godine poseduje i slovenački.

Predlog za pokretanje ustavne optužnice može podneti najmanje 30 poslanika, a za potvrđivanje predloga potrebna je većina svih članova parlamenta.

Do sada je predlog ustavne optužbe bio podnet samo protiv bivšeg predsednika Danila Tirka, ali ga je Državni zbor Slovenije odbio.

U proleće 2010. godine tadašnja opoziciona SDS podnela je predlog jer se nije slagala sa odlikovanjem bivšeg ministra unutrašnjih poslova Tomaža Ertla, za kojeg su tvrdili da je bio odgovoran za sistematsko kršenje ljudskih prava.

Autor: D.B.