PREDSEDNICA SLOVENIJE IMALA SAOBRAĆAJNU NESREĆU! Povređena u tunelu dok se vraćala iz Hrvatske!

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musardoživela je u petak saobraćajnu nesreću u tunelu Kastelec na Primorskom autoputu, u kojoj je zadobila lakše telesne povrede. Prevezena je u bolnicu u Izoli, gde je zadržana na posmatranju.

Prema navodima kabineta predsednice, nesreća se dogodila dok se vraćala iz Hrvatske, gde je Nataša Pirc Musar provodila odmor, na službeni događaj u Komendi, čija je pokroviteljka.

Tamo se ovog vikenda održava humanitarna manifestacija Pogi Challenge, koju organizuje najbolji biciklista na svetu Tadej Pogačar. Ona se tom prilikom zahvalila svim interventnim službama koje su požrtvovano pomogle, a posebno stručnom i ljubaznom osoblju bolnice u Izoli.

U nesreći učestvovala policijska vozila iz pratnje

Prema informacijama Policijske uprave Kopar, u petak oko 17 časova na Primorskom autoputu dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva službena policijska vozila koja su se kretala u koloni pratnje štićene osobe.

Prema do sada prikupljenim informacijama, u nesreći su povređene dve osobe. Jedna je zadobila lakše, a druga teže telesne povrede. Obe osobe su vozilima hitne pomoći prevezene u Opštu bolnicu Izola.

Tunel Kastelec bio zatvoren

Zbog sprovođenja hitnih intervencija i uviđaja na mestu nesreće, tunel Kastelec bio je privremeno zatvoren za sav saobraćaj.

Ponovo je otvoren nešto posle 20 časova. Koparski policajci saopštili su da istraga o uzrocima nesreće i dalje traje. O slučaju je obavešten i nadležni odsek Specijalizovanog državnog tužilaštva Slovenije.

Autor: A.A.