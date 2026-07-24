Priveden sin trkača (22): Driftovao 200/h pa udario u banderu kod Ušća, devojci se bore za život!

Beogradska policija uhapsila je N. T. (22) zbog sumnje da je u noći između srede i četvrtka, oko 3.30 časova ujutru, izazvao jezivu saobraćajnu nesreću na Novom Beogradu, u kojoj je jedna devojka zadobila povrede opasne po život, saznaje Telegraf.rs.

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) doneli su rešenje o njegovom zadržavanju zbog sumnje da je počinio teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Prema pisanju medija, on je neposredno pre nesreće izvodio opasno proklizavanje, takozvani "drift", na kružnom toku kod Tržnog centra Ušće. Automobil "audi", u kom su se pored vozača nalazili još jedna devojka i mladić, kretao se sumanutom brzinom od oko 200 kilometara na čas!

U jednom momentu, vozač je potpuno izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo sa puta i brutalno se zakucao u stuba ulične rasvete.

Devojci pukla joj pluća, slomljene obe ključne kosti i karlica

Najdeblji kraj u ovoj divljačkoj vožnji izvukla je devojka koja se nalazila na zadnjem sedištu "audija".

Ona je najpre prevezena na Vojnomedicinsku akademiju (VMA), a potom u Urgentni centar. Nalazi se na Odeljenju intenzivne nege i njeno stanje je izuzetno teško.

Nezvanicno, nesrećna devojka zadobila je prelome obe ključne kosti, težak prelom karlice, kao i pneumotoraks (pucanje plućne maramice). Drugi mladić iz automobila prošao je sa lakšim povredama, dok vozač N. T. nije imao ni ogrebotinu!

Ono što je frapiralo istražitelje jesu potezi koji su usledili odmah nakon stravičnog udara. U pokušaju da izbegne odgovornost, osumnjičeni je u pomoć pozvao svog oca A. T., inače poznatog profesionalnog automobilskog trkača.

Njih dvojica su, kako se sumnja, samoinicijativno uklonili havarisani "audi" sa mesta nesreće, a da o udesu uopšte nisu obavestili policiju niti sačekali uviđaj!

Da skandal bude veći, iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva zvanično je potvrđeno da saobraćajna policija uopšte nije vršila uviđaj jer je niko o udesu - nije obavestio!

Policijski službenici nisu vršili uviđaj i nisu bili obavešteni od strane zaposlenih na VMA, niti iz Hitne pomoći da je došlo do povređivanja u saobraćajci, već su za nesreću i povređenu devojku saznali posredstvom medija - navode u tužilaštvu za "Blic".Tek nakon medijskih napisa, operativci policije su ušli u trag vozaču i za njim odmah raspisali potragu.

Predao se u pratnji advokata, odveden na alko i droga test

Svestan da je obruč oko njega stegnut, N. T. se u četvrtak uveče sam pojavio u prostorijama UKP-a u pratnji svog branioca.

Po nalogu tužioca, inspektori su ga odmah odveli na uzimanje uzoraka krvi i urina kako bi se utvrdilo da li je u momentu divljačke vožnje bio pod dejstvom alkohola ili narkotika.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden na saslušanje u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Autor: S.M.