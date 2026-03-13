Nesreća kod Kraljeva: Motor udario devojčicu, bore joj se za život

U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na državnom putu Kraljevo-Kruševac, petnaestogodišnja A. L. zadobila je povrede opasne po život.

Lekari u kraljevačkoj bolnici "Studenica" ulažu nadljudske napore da spasu devojčicu.

Sredu je u Novom Selu obeležila je stravična saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene dve osobe. Prema našim saznajima, do udesa je došlo oko 14 časova kada je devojčica pokušala da pretrči kolovoz van obeleženog pešačkog prelaza, nakon čega je na nju naleteo motocikl marke "Yamaha".

Udarac bio silovit

Motociklom je upravljao devetnaestogodišnji D. M. iz Trstenika, koji se kretao iz pravca Kraljeva ka Vrnjačkoj Banji. Od siline udara, oboje učesnika su zadobili telesne povrede i hitno su transportovani sanitetskim vozilom u Opštu bolnicu "Studenica" u Kraljevu.

Devojčica u kritičnom stanju

Nakon detaljne dijagnostike, petnaestogodišnja devojčica zadobila je životno ugrožavajuće povrede glave i mozga, grudnog koša, jetre bubrega, uz prelom karlice i otvoreni prelom potkolenice.

Vozač motocikla, devetnaestogodišnji D. M., takođe je hospitalizovan, ali prema nezvaničnim informacijama, njegove povrede nisu opasne po život.

Oprez spašava živote

Saobraćajna policija je obavila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačna brzina kojom se motocikl kretao u trenutku kontakta.

Nadležni organi ponovo apeluju na sve učesnike u saobraćaju, a naročito na pešake, da kolovoz prelaze isključivo na za to označenim mestima. Ova nesreća je još jedan bolan podsetnik na to koliko su sekunda nepažnje i pretrčavanje puta van prelaza rizični, posebno na brzim deonicama državnih puteva.

Autor: Marija Radić