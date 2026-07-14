Teška nesreća u Čačku: Žena ispala iz vozila, lekari joj se bore za život

Jedna ženska osoba zadobila je teške telesne povrede, opasne po život, u saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva putnička vozila koji se dogodio u čačanskom naselju Kulinovci.
Povređena žena je hitno transportovana u Opštu bolnicu u Čačku, gde je smeštena na Odeljenje intenzivne nege.
– Od siline sudara žena je ispala iz vozila i letela više od pet, možda i šest metara. Prizor je bio strašan – rekao je jedan od očevidaca.
Na mesto nezgode odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i policije.
Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen.
Svi detalji i okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nezgode biće poznati nakon obavljenog uviđaja.
Autor: Iva Besarabić