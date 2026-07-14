AKTUELNO

Hronika

Teška nesreća u Čačku: Žena ispala iz vozila, lekari joj se bore za život

Izvor: Pink.rs/RINA, Foto: Pink.rs ||

Jedna ženska osoba zadobila je teške telesne povrede, opasne po život, u saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva putnička vozila koji se dogodio u čačanskom naselju Kulinovci.

Povređena žena je hitno transportovana u Opštu bolnicu u Čačku, gde je smeštena na Odeljenje intenzivne nege.

– Od siline sudara žena je ispala iz vozila i letela više od pet, možda i šest metara. Prizor je bio strašan – rekao je jedan od očevidaca.

Na mesto nezgode odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i policije.

Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen.

Svi detalji i okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nezgode biće poznati nakon obavljenog uviđaja.

Autor: Iva Besarabić

#Hitna pomoć

#Policija

#Saobraćajna nesreća

#Sudar

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

PINK.RS NA LICU MESTA! Tragedija na putu Ruma – Irig, sudar dva kamiona, jedan vozač izgoreo u buktinji, drugi se bori za život (FOTO)

Hronika

Teška saobraćajna nesreća u Čačku: Delovi vozila rasuti po putu, ima povređenih

Hronika

Nesreća kod Kraljeva: Motor udario devojčicu, bore joj se za život

Hronika

POKUŠAJ UBISTVA U BAČKOJ TOPOLI! Muškarac se bori za život, napadač uhapšen

Hronika

KRVAVI PIR U RAKOVICI: Otac ispred zgrade zatekao sina (17) u lokvi krvi, lekari mu se bore za život

Hronika

TEŠKA NESREĆA NA ČUKARICI: Radnik pao na gradilištu, bore mu se za život