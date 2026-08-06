Masovna tuča navijača u centru grada, 'sevale' baklje, evo kako je sve počelo!

U noći između srede i četvrtka, u centru Sarajeva došlo je do masovne tuče navijača Sarajeva i Željezničara, iliti Hordi Zla i Manijaka!

Sve se desilo uoči otvaranja sezone u bosanskohercegovačkoj Premijer ligi, koja počinje u petak, kada će upravo Željezničar dočekati novajliju, BSK iz Banjaluke!

Tim povodom, Manijaci su postavljali banere širom grada, kako bi najavili susret i pozvali ljude na stadion, a u sve su se umešali najveći rivali - Horde Zla.

Prema informacijama stranice "hooligans.cz", Horde Zla su pokušale da otmu jedan od transparenata Manijaka koji je bio okačen u centru grada, a pristalice Željezničara su ih napale zbog toga.

Kako se može videti na fotografiji koja je osvanula na mrežama, došlo je do masovne tuče, u kojoj su korišćene i baklje i pirotehnika.

Za sada nema informacija o povređenima ili uhapšenima.

Autor: S.M.