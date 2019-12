Izvor: Pink.rs, Foto: Foter/uncle_shoggoth on Foter.com / CC BY | |

Ovaj njen gest vredan je svakog divljenja.

Glumac i fudbaler Vini Džons izgubio je suprugu Tanju koja je preminula zbog teške bolesti. Izgubila je bitku sa kancerom u 53. godini, a pred smrt je za supruga uradila nešto vredno divljenja.

Pred smrt je potrošila nekoliko hiljada funti da kupi avionske karte prijateljima i porodici za koje je želela da dođu kod njenog muža na Božić da ne bi bio sam kada nje više ne bude.

- Tanja je kupila karte za sve. Cela familija će doći. Ona je znala da neće biti tu i nije želela da Vini bude usamljen za Božić. Želela je da bude okružen prijateljima i porodicom nakon što ona umre. Želela je da svi budu na jednom mestu. To je bilo tipično za nju - da razmišlja o drugima i dok prolazi kroz tako teška vremena - rekao je izvor blizak paru.

Vini Džins je otkrio kako plače svaku noć, jer je ostao bez svoje Tanje.

- Znali smo da je to kraj i mazili smo je. Ljubio sam je puno i govorio joj da je volim. Neprestano sam joj govorio: "Volim te, volim te". Sve je bilo jako mirno, a zatim je disala sve tiše i odjednom je utihnula... Pogledao sam sestru i rekao: "Otišla je?" I to je bilo to. Dogodilo se tako brzo, nismo bili spremni na to. Pa smo samo sedeli tako sat vremena s njom. Bili smo potpuno izgubljeni. Bilo je kao da je spavala, ali nije je više bilo - potreseno je ispričao.

