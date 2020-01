NOVI ŠOKANTAN POTEZ VOJVOTKINJE OD SASEKSA - Megan Markl primećena da ne nosi burmu i verenički prsten (FOTO)

Vojvotkinja od Saseksa (38) posetila je u sredu Nacionalno pozorište Dorfman, posle prethodne posete Kanadskoj kući sa princem Harijem (35), gde im se zahvalila na gostoprimstvu tokom prazničnog perioda, piše "Dejli meil".

Is MM already pawning her rings? Or getting them ready to mail back to Harry.https://t.co/QI3cB3XAMR