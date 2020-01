SVET KRIVI NJU ZA RASPAD KRALJEVSKE PORODICE, a ovaj snimak pokazuje da li je Megan Markl loša osoba! (VIDEO)

Princ Hari i Megan Markl čine par o kojem poslednjih dana bruji ceo svet. Razlog tome je što su njih dvoje odlučili da se odvoje od kraljevske porodice i postanu "finansijski nezavisni", ali i da vode život na drugačiji način od onog koji diktira svet monarhije u Velikoj Britaniji.

Mnogo se spekulisalo o tome šta je razlog zbog kog su se oni odlučili na ovaj korak, a javnost je najviše osudila Megan za to. Naime, mnogi smatraju da je upravo ona ta koja je "naterala" princa Harija da se odvoje od porodice jer nije mogla da podnese život u kraljevskoj porodici. No, postoje i oni koji veruju da je ona, u suštini, dobra osoba, a to je želela da dokaže i jedna njena obožavateljka.

Naime, na Tviteru kruži snimak koji je upravo obožavateljka Megan Markl okačila, a na kom nekadašnja glumica prekida intervju kako bi nju zagrlila i pritom objašnjava da se njih dve znaju preko Tvitera i da je tako znala da će ta devojčica biti u publici.

dont forget meghan did this.

this is the kind of person she is pic.twitter.com/Izqgp9Z95T