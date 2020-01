TEŠKO IM JE DA SE ODREKNU TITULA?! Hari i Megan se i dalje potpisuju sa "kraljevska visočanstva"

Naime, samo par minuta nakon što je saopštenje iz Palate ugledalo svetlost dana, Megan i Hari su na svom sajtu "Sussex Royal" pustili objavu o promenjenim ulogama u kraljevskoj porodici i potpisali se kao "njihovo kraljevsko visočanstvo", iako su te uloge upravo lišeni, piše Dejli mejl.

Oni će od sada biti imenovani samo kao vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, bez epiteta "njihovo kraljevsko visočanstvo".

Svetska javnost odmah je ovo prokomentarisala kao provokaciju, a iako je prošlo 12 sati od objave, Hari i Megan ovu "grešku" nisu ispravili.

Takođe, kako prenosi BBC, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa rekli su da nameravaju da nadoknade novac za popravku Frogmora, kuće koju su koristili, a ona će ostati njihov dom u Ujedinjenom Kraljevstvu.

U pitanju je novac poreskih obveznika koji su iskoristili da bi renovirali svoj dom. Oni bi trebalo da vrate oko 2,4 miliona funti, koliko je uloženo u sređivanje imanja koje se nalazi nedaleko od Vindžora.

Queen Elizabeth reveals conclusion to Prince Harry & Meghan Markle's decision to step down as senior royals in statement:



“I recognise the challenges they have experienced as a result of intense scrutiny over the last 2 years and support their wish for a more independent life.” pic.twitter.com/vcWHtFSJR7