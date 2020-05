PRETERALA SA FOTOŠOPOM! Proslavila se u seriji "Zlobnica", a sada je Gabriela Spanić šokirala! Svi se pitaju ŠTA JOJ SE DESILO! (FOTO)

View this post on Instagram

Buenos dias mis angeles😇 ¡Cuidemos bien nuestros corazones, manteniendo siempre mucho amor, esperanza y gratitud! ¡Hagamos el bien sin mirar a quién y nunca olvidemos que la recompensa viene de Dios! Quiero recordarles que el 16 de mayo daré un curso de técnicas básicas de actuación. El curso será completamente en línea, a través de la aplicación de zoom y tendrá duración de 4 horas. Comenzará a las 2:00 pm hora de México. En mi link de la biografía encontrarán en elance a la web para su registro. Los espero, será un gran placer. Los amo a Tiempo Totallll