JOŠ JEDAN SKANDAL TRESE SVET: Megan Markl optužila svog oca i celu kraljevsku porodicu zbog objavljivanja pisma!

Pravi je skandal majstor!

Strani mediji nedavno su objavili sadržaj pisma koje je Megan Markl uputila svom ocu Tomasu Marklu. Zbog toga su Megan i Hari ušli u pravi rat sa medijima. Pokrenuli su sudsku parnicu koja i danas traje, a nakon svakog saslušanja u javnost stignu novi detalji slučaja.

Njena odbrana iznela je niz optužbi na račun cele kraljevske porodice, Meganinog oca Tomasa Markla, kao i novina.

Osim toga, tužitelj Megan tvrdi kako je s ocem u vrlo lošim odnosima, ali napominje kako je učinila sve da bi on stigao na dan venčanja u London. Organizovala mu je prevoz, smeštaj, garderobu za sve događaje te službenog vodiča koji bi bio uz njega čitavo vreme boravka u Londonu. Nakon što je Tomas Markl javio da ne može doputovati zbog zdravstvenih razloga Megan je otišla toliko daleko da je ocu želela da osigura svu potrebnu negu u SAD-u, ali on je to odbio.

Autor: R.L.