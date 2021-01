POČETAK 2021. U VELIKOM STILU: Željko Mitrović započeo je novu godinu potpuno bombastično!

Njegov stvaralački duh ne miruje!

Medijski mag, Željko Mitrović, prihvatio je nesvakidašnju opkladu i izazov od muzičke zajednice Srbije i samim tim zaitrigirao publiku u regionu! Njegov bend "The Monks" , sastavljen od vrsnih muzičara na čelu sa Željkom - snima, komponuje i producira 30 pesama za 30 nedelja, a svaka pesma imaće i svoj video.

Željko i ekipa za sobom do sada imaju 5 pesama – svaka je autentična, nosi svoju posebnu energiju,a opet kada se posmatraju kao celina, to je jedna razigrana fuzija fank-roka, džezi fanka i popa. Fank je u dosadašnjim numerama najdominantniji, ali je predstavljen na jedan pitom, a zarazan način koji malo koga može da ostavi ravnodušnim i dolazi lako i do mejnstrim slušalaca. I baš zbog toga,dosadšnje numere, neverovatno su prihvaćene i od strane publike, ali i od muzičkih znalaca – a milionski pregledi dodatno potvrđuju interesovanje za skupinom zvanom „The Monx“, koju predvodi Mitrović.

Šesta pesma i video Željka Mitrovića i benda “The Monx” koji su ugledali svetlost dana jeste fanki numera “Grešni”. Zajedno sa vokalom mlade Isidore Mitić, ovu numeru otvara kratka ali izražajna bas linija i već u prvim taktovima nagoveštava da nas očekuje ozbiljna fank fešta! Vokal Đorđa Miljenovića – Skaj Viklera na vrlo vešt i zabavan način uvlači slušaoca u ovu numeru, da je već prekasno kada shvati da će i šesta numera benda “The Monx” ići na ripit. Dve trube, trombon i saksofon dodatno pospešuju atmosferičnost i dočaravaju filmski momenat. Isidora je u pesmi “Grešni” prepustila starijem kolegi Vikleru dominantniju pevačku poziciju, što u dosadašnjim numerama nije bilo slučaj, ali svakako je ovakva postavka donela novu energiju i drugačiju formu.

Skaj Vikler, kao jedan od talentovanijih muzičara i producenata na domaćoj sceni, nakon dve sjajne saradnje i odlično poklopljenih energija i muzičkih ideja – postao je pridruženi član benda “The Monx”. Željko Mitrović kao iskusni muzičar, jasno je prepoznao strast prema dobroj svirci i uživanje u kreativnom procesu, te nije ni čudo da su se kreativci takvog kalibra povezali. Bend “The Monx” najnovijom numerom “Grešni” zauzima vodeće mesto na domaćoj sceni i svake nedelje daje ozbiljan domaći zadatak svim muzičarima u regionu!

Iako je samo par dana prošlo od 2021.godine, godine koju smo svi toliko priželjkivali da dođe…godine u koju polažemo najviše nade – Željko Mitrović je poželeo da u velikom stilu počasti svoju publiku i bombastično otpočne ovu godinu sa numerom, koja najavljuje svima toliko potrebno dobro raspoloženje.

“Grešni” je svakako jedna atipična praznična numera, ali u sebi sadrži vrcavost, igru i vajb na koji se ne može ostati imun! Željko Mitrović, vođen svojim stvaralačkim duhom, je još jednom napravio dobar potez! Ovakav ulazak u 2021. godinu najavljuje dešavanja o kojima će se tek govoriti.

