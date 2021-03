Čuveni britanski novinar Pirs Morgan jutros je u svojoj emisiji "isprozivao" princa Harija zbog intervjua koji je noćas emitovan, optuživši ga da je "sramotno izdao kraljicu i kraljevsku porodicu" i da je ovime poručio da želi da Amerika i ostatak sveta mrze njegovu porodicu i njegovu zemlju.

Izjave koje su Hari i Megan Markl dali Opri Vinfri nazvao je "destruktivnim samoproklamujućim glupostima", rekao je u svojoj emisiji Good Morning Britain.

- To što je Megan kraljevsku porodicu nazvala gomilom rasista, to je najgora optužba koju sam čuo u svojoj karijeri - rekao je Morgan.

Osim u svojoj emisiji, Morgan je i tokom intervjua postavljao tvit za tvitom, šokiran tvrdnjama bivšeg kraljevskog para.

"Megan ne bih verovao ni da mi pročita vremensku prognozu".

Osim toga, Morgan nije mogao da se ne dotakne činjenice da su Hari i Megan bez problema pristali da se ovaj intervju emituje baš u trenutku kada je princ Filip (99) na bolničkom lečenju i narušenog zdravlja.



Let’s be clear: Prince Harry and his wife just spent two hours trashing everything the Queen stands for & has worked so hard to maintain, whilst pretending to support her.

And they did it while her 99yr-old husband Philip is seriously ill in hospital.

It’s contemptible. pic.twitter.com/W8dBoNI7d8