JA SAM NJU BRANIO OD ČEREČENJA: Janjuš opleo po Takiju i Maji, nije ih štedeo ni u jednom momentu, a njoj najavio ZABRANU PRILASKA! (VIDEO)

Nakon ispadanja u superfinalu, Marko Janjušević Janjuš je otvorio dušu o svom odnosu sa Majom Marinković, ali i sukobu koji je imao sa njenim ocem Takijem u superfinalnoj noći:

- Moram vam reći da me je Taki baš iznervirao, kako on može da kaže da sam ja vazduh, videće on šta je za mene. Ja sam branio njegovu ćerku od čerečenja. Ja ne mogu da verujem šta je on meni rekao sve, možda sam i subjektivan i objektivan. Devojka je rekla da hoće 650 kubika si*a. Ja sam jedva čekao da se ovo završi da budem svoje, nek ona skače Takiju po glavi, a ne meni, Ja sam nju morao da smirijem, ona lomi prozore glavom.

- Ima da tražim zabranu prilaska, ona meni lobanju gu*icom. Ljudi mene moraju da štite, mene moraju da brane. Sramota me je svega, celog odnosa sa njom. Ona je mene stalno štipala, morao sam da spavam sa njom da me ne bi silovala. Ona je antipropaganda, šta reći o osobi koja hoće tolike s*se. Sramota me je posle svega da izađem mojoj Desanki na oči -govorio je Janjuš.

Ja se nadam da će pobediti i ona i Taki i da će se skloniti od mene - završio je Janjuš.

