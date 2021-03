Počeo da joj šalje poruke, čim je podnela zahtev za razvod.

Otako je pokrenuta brakorazvodna parnica između Kim Kardašijan i Kanje Vesta, ništa nije slutilo na dobro. Kanje je, navodno, promenio brojeve telefona i poručio starleti da će se njihova komunikacija u buduće odvijati preko telohranitelja.

Kardašijanka, međutim, koja je za mnoge simbol ženske lepote, nema razloga za brigu i predviđa se da će ubrzo sa liste zainteresovanih kandidata izabrati onog koji će je tešiti i ponovo uveriti u ljubav.

Jedan od pretendenata na Kim, već je uveliko prepoznat u javnosti, a kod bivšeg supruga je zbog svojih tekstova koji aludiraju na odnose sa Kim izazivao agresiju. Američki reper Drejk (34) odavno je "bacio oko" na Kim, a nakon što je razvod postao javna stvar, svoje pretenzije podigao je na viši nivo. On se nada prilici kod Kim čim se ona službeno razvede od repera s kojim ima četvoro dece.

- Drejk nikad nije shvatio šta Kim vidi u Kanjeu. Godinama govori kako on nije za nju i kako će Kim završiti u suzama - otkrio je izvor.

Drejk je, navodno, atraktivnoj Kim slao poruke odmah pošto je čuo da je podnela zahtev za razvod braka u februaru.

- Iznenadilo ga je što joj je toliko trebalo da shvati, a počeo je da joj šalje poruke čim je postalo jasno da je razvod neizbežan. Spreman je da se nađe s njom čim ona to poželi i uveren je kako će se to dogoditi ubrzo - rekao je izvor blizak Drejku.

Podsetimo, Drejk i Kanje već su imali verbalnih sukoba koji su uglavnom bili povezani sa atraktivnom Kim. Drejkovi fanovi veruju da je on u nekoliko svojih pesama aludirao na to da je imao seksualne odnose sa starletom, a Kanjeu se nije svidelo što on to nikada nije javno demantovao.

