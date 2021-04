Poznata glumica priznala zbog čega je ODLOŽILA svoje prvo venčanje, koje se NIKAD NIJE NI DESILO!

Otvorila dušu!

Poznata američka glumica Demi Mur na snimanju filma "Vatra svetog Elma" 1984. godine pronašla je još nešto osim slavne uloge. Naime, između nje i njenog vršnjaka Emilija Esteveza planule su ljubavne varnice, koji su se samo šest meseci kasnije verili.

Naime, bivša supruga slavnog glumca Brusa Vilisa bila je veoma bliska s porodicom tadašnjeg verenika, a posebno s njegovim bratom Čarlijem Šinom i ocem Martinom Šinom.

- Ceo taj odnos bio je pomalo opojan, a ja nisam videla ono što je bilo toliko jasno i očito. Bila je ogromna razlika među nama, od onoga što sam ja imala i kako sam odrastala. Bila sam svesna toga kako je roditeljska figura imala uticaj i kako ih je vodila, a ja sam jednostavno to cenila - priznala je svojevremeno glumica.

Estevezova porodica je naviše uticala na njenu odluku da prihvati prosidbu. Cela priča je na kraju bila vrlo kratkog veka, a par je ubrzo raskinuo veridbu. Šta se tačno dogodilo između njih dvoje, glumica je opisala u svojim memoarima "Inside Out".

- Emilio i ja smo taman poslali pozivnice za venčanje kada mi je prijatelj rekao da ga je video u izlasku s nekom drugom u Los Anđelesu. On je to, naravno, porekao, ali ja mu jednostavno nisam verovala. Nekoliko meseci pre nego što smo sve raskinuli, uzeli smo dvonedeljnu pauzu. Tokom nje on je završio u krevetu s bivšom devojkom i slagao mi da nije. Kada je saznao da sam trudna, morao je da mi prizna - otkrila je Mur.

Ubrzo nakon ovog incidenta par je odlučio da ode kod terapeuta, gde je Estevez posložio svoju listu prioriteta. Mur se, nažalost, našla na dnu liste što joj je pomoglo da donese konačnu odluku i otkaže njihovo venčanje.

Uprkos svemu, njih dvoje su ostali dobri prijatelji, a Emilio ju je čak upoznao s budućim suprugom, glumcem Brusom Vilisom na premijeri filma "Zaseda" iz 1987. godine, s kojim je bila u braku do 2000. godine i s kim ima 3 ćerke.

Autor: P.R.