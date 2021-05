9 GODINA BIO SA ŽENOM, A ONDA PRIZNAO DA JE GEJ: Riki Martin je danas super tata, a evo kako živi!

'Znala je da sma gej, a ipak smo ostali zajedno.'

U decembru ove godine Riki Martin napuniće 50 godina i dočekaće ih spreman. Nedavno je iznenadio svoje fanove fotografijom na Instagramu - svoju tamnu bradu posvetlio je do bele boje. "Kad ti je dosadno, ofarbaj se", napisao je ispod slike. Iako se nije svima dopalo da svog seksi heroja vide u sedom izdanju, fanovi znaju da je Martin sklon ovakvim ekscesima.

Riki je i dalje u punoj formi, mišićav i zategnut, iako je pandemija njega i porodicu zatvorila u kuće u Los Anđelesu i Portoriku, i odložila izlazak njegovog novog albuma.

Očinstvo je potpuno promenilo najveću zvezdu latino pop muzike, jer je toliko odan svojoj deci da je najstarijeg Matea, koji ima 12 godina, vodio sa sobom na dodelu latinoameričkog Gremija.

A ko bi pre 20 godina rekao da ćemo Rikija gledati kao super tatu...

Kada se 1999. pojavio spot pesme "Living La Vida Loca", svet je bio u transu. U crnim kožnim pantalonama, uvijajući kukovima, prelepi mladić s rupicom na bradi pevao je o lepoti i ludilu života, donoseći dah vrelih plaža Latinske Amerike i miris divljih palmi. Tako je Riki Martin preskočio sve zidove i barikade i uneo latino zvuk u američku i svetsku produkciju. On je bio taj koji je otvorio vrata Dženifer Lopez, Šakiri, Enrikeu Iglesijasu... Pred njima je bilo tržište željno novog zvuka, a on je bio toliko lep i seksi. Pevao je tako zarazno da je prodao 120 miliona nosača zvuka i stigao do svake tačke na planeti.

Mladić rođen u San Huanu već je iza sebe imao sjajnu karijeru u bendu Menudo, koji se sastojao od tinejdž dečaka. Već u šestoj godini snimao je reklame za televiziju, a imao je ogromnu podršku svoje velike porodice. Iako su mu se roditelji razveli kada je imao dve godine, Riki je bio okružen svojom braćom, bakama i rođacima s obe strane. Odatle verovatno i potiče njegova želja da zasnuje svoju porodicu.

Školovao se za glumu i pevanje u Njujorku, savladao engleski jezik, i nakon uspeha prvih solo albuma objavio je "Vuelve", na kome je bila pesma "La Copa de la Vida" - koju je otpevao na Mundijalu u Francuskoj 1998. i dodeli nagrade Gremi. Izazvao je potpuno ludilo i priznanje takvih zvezda kao što su Sting i Madona. "Living La Vida Loca" postala je pop fenomen a zatim su došle "She Bangs", "Maria" i nebrojene druge, otpevane na španskom i engleskom. Glumio je u meksičkim serijama, a i na Brodveju je 11 nedelja igrao u "Jadnicima" Viktora Igoa.

Čitava prva decenija ovog veka bila je u znaku Rikija Martina. Za žene širom sveta bio je seks-simbol, najlepše muško biće na planeti. Malo ko je znao da pripada gej populaciji dok 2010. godine nije to javno obznanio.

"Sa ponosom objavljujem da sam srećan homoseksualac. Blagosloven sam onim što sam", napisao je na svom sajtu.

Još manje je svet znao da je u to vreme Martin već bio otac dvojice prelepih blizanaca, Matea i Valentina, koje je dobio uz pomoć surogat majke 2008. Njegov tadašnji dečko Karlos Gonzales Avelja, finansijski savetnik, najpre nije bio oduševljen situacijom da ima dečka s porodicom, ali je ipak zavoleo Rikijeve sinove i često su ih viđali zajedno sve četvoro u šetnji. Razišli su se 2014, nakon pet godina veze, i ostali dobri prijatelji.

Nakon razlaza s Karlosom, Riki nije tražio drugog partnera.

"Prva godina kada sam bio sam s decom bila je ludilo. Imao sam podočnjake do kolena, ali to je najlepša godina mog života. Mi smo svi ljudi, u genima nam je zapisano da gajimo porodicu. Moja deca svuda putuju sa mnom jer sam imao strategiju kako će sve da izgleda kada sam ih dobio. Imam dva dečaka i ne mogu svaki dan da dovodim razne muškarce u kuću", poverio se tabloidima.

Onda je sledeće godine upoznao 13 godina mlađeg Džvana Jozefa (Jwan Yosef), švedskog modernog slikara sirijskog porekla. Riki je u šou-programu Elen Dedženeres 2016. objavio veridbu s njim, a dve godine kasnije su se i venčali. Krajem iste godine postali su roditelji preslatke Lucije.

"Presrećni smo zbog ove zvezdane bebice i jeva čekamo da vidimo kuda nas to vodi", objavio je Martin na Instagramu. "Braća je obožavaju, Džvan i ja smo zaljubljeni u nju. On je zove Lulu, a ja svetlost mojih očiju".

Odmah nakon Lucije, 2019. rodio im se i Ren, koji je, isto kao i sva prethodna deca, došao na svet uz pomoć surogat majke.

"Džvan i ja želimo da usvojimo još desetoro dece", izjavio je. Ali kada počnu ujutru da plaču, mislim da je četvoro sasvim dovoljno, često se našali Riki.

Mateo najviše liči na Rikija iz mlađih dana, prelep je i društven, voli da se fotografiše na crvenom tepihu i ume da kritikuje oca ako nešto dobro ne otpeva ili odigra.

Očinstvo i gej orijentacija nisu smetali Martinovoj karijeri. Izdavao je album za albumom, osvajao Gremi nagrade, dobio zvezdu u holivudskom Bulevaru slavnih, vodio program nekoliko rijalitija, a odigrao je i ulogu Antonija Damika, dugogodišnjeg dečka Đanija Versaćea, u seriji "American Crime Story"... Kao i većina slavnih bavi se humanitarnim radom i pravima pripadnika LGBT.

Mlađe generacije ga takođe vole, ali one malo starije pamte kakav je to udar adrenalina bio kada su ga prvi put videle.

Bez obzira na to što je u poslednje vreme zbog porodičnih obaveza manje nastupao, lepi Riki Martin je bio i ostao bukvalno najveća latinoamerička pop zvezda!

Pre nego što je objavio da je gej, dugo se šuškalo po društvenim mrežama da se Riki krije iza žena kako se ne bi saznalo za njegovu seksualnu orijentaciju.

Tome u prilog govori i činjenica da se više od devet godina zabavljao i živeo sa meksičkom TV voditeljkom Rebekom de Albom. "Ta žena bila je neverovatna", rekao je za nju Riki. "Bila je jaka. Znala je da sam gej, ali ostali smo zajedno. Kada smo prekinuli, samo sam radio, radio i ništa drugo."

U više navrata Martin govori da je biseksualac i da postoji mogućnost da bude sa ženama ukoliko mu se svide. Sa Rebekom više ne razgovara, mada o njoj uvek govori sa velikim poštovanjem.

Autor: M.M.