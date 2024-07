Svima sam bio čudan, a danas..: Božo Dobriša priznao da je ponosan na svoju profesiju, a evo u koju pevačicu je bio ZALJUBLJEN!

Novinar Božo Dobriša je prepoznatljiv, neposredan i iskren, što ga je izdvojilo u moru estradnih novinara i obezbedilo ekskluzivne informacije i veliku popularnost.

Ne dešava se često da je novinar popularniji od sagovornika, a našem kolegi se desilo nekoliko puta. Božo Dobriša je estradni novinar i za kratko vreme je skrenuo pažnju na sebe i postao obavezna adresa na koju se javljaju estradne zvezde kada su u Crnoj Gori. Dobriša na autentičan način voli da nam otkrije detalje o poznatima, a ovoga puta smo mi poželeli da njega malo bolje upoznamo, pa smo ga zamolili da nam kaže ko je Božo.

- Često volim da se našalim da ni sam Božo Dobriša ne poznaje sebe. Jedan sasvim običan momak iz Kotora koji se bavi javnim poslom, pa eto ima priliku da nasmeje i oraspoloži druge. To mi jedino ide od ruke - skroman je naš sagovornik.

Ko Vas najbolje poznaje?

– Mali broj ljudi me poznaje na pravi način. Moja porodica i par ljudi iz detinjstva. Oni znaju sve moje faze. Ne dozvoljavam ljudima da sve znaju o meni, iako mnogi verovatno misle da znaju. Ali, nije baš sve tako kako izgleda. Baveći se ovim poslom zameniš dan za noć, a ja volim puno da spavam, san mi je najbitniji. Onda šetnja pored mora, imam tu neku svoju rutu. Zatim sledi druženje, noć je rezervisana pretežno za posao, ali uz posao ide, naravno, i zabava.

Kada je počelo Vaše zanimanje za novinarski posao?

– Da iskren budem, nikada nisam imao hrabrosti napustiti Kotor. Tu je moja baza, dobijao sam razne poslovne ponude, ali sam na kraju ostao tu. I baš se svi čude kako sam iz Kotora napravio uspeh. Uglavnom su svi odlazili u velike gradove da bi napredovali, međutim ja sam odlučio da ostanem. Moje detinjstvo je bilo baš onakvo kakvo bih poželio današnjoj omladini. To je bilo zdravo detinjstvo, bio sam jako srećan, kao i svi moji drugovi. Detinjstvo kao iz bajke. Moje zanimanje za novinarski posao je počelo baš u detinjstvu. Kao mali bio sam voditelj i imao svoju “televiziju”, a drugari su bili moji gosti. Baš se sa zadovoljstvom sećam toga vremena. Zanimljivo je da nisam imao nekog uzora, samo me je odmalena privlačila scena. Dok sam kao mali gledao razne emisije, sebe sam zamišljao kao voditelja. Od tolike iskrene želje moralo se i desiti. Da ne radim ovaj posao, ne znam što bih drugo radio, sve je išlo spontano i rekao bih da je za sada put odličan.

Mi Vas znamo kroz posao, veseli ste i duhoviti. Šta Vas može pogoditi i oneraspoložiti?

– Veseo i duhovit sam i privatno. Ne dozvoljavam da mi bilo ko pokvari raspoloženje. Prelazim baš preko svega ljudima. Baš opraštam svima. Iskren da budem, možda je malo čudno, ali niko mi ne može pokvariti raspoloženje. Ja se samo smijem.

Je li bilo onih koji su Vas odgovarali od posla novinara i nisu verovali u Vas?

– Nekoliko godina sam volontirao na lokalnom radiju i tada su mi svi govorili šta će ti to, samo te iskorišćavanju. Nemoj da radiš bez para. Mogu reći da su me tada odgovarali.

Zbog čega ste ipak istrajali u odluci da se bavite novinarskim poslom?

– Verovali su u mene, ali smatrali su da me ljudi samo iskorišćavaju. Ali ja sam verovao u sebe i znao sam da će jednog dana sve doći na svoje, što se i desilo. Sada, kada me ti isti sretnu, kao da ne znaju što da mi kažu. Njihov osmeh mi govori sve.

Možete li sebe zamisliti u informativi ili u nekom izveštavanju sa političkih skupova?

– Definitivno ne. Možda bih se ja i tu snašao, ali nije to za mene. Prilaze mi političari često i sami me pitaju kada ću njih da ugostim, verovali ili ne. Nikada se ne zna.

Imate li u planu da i nakon radnog angažmana ostanete u šoubiznisu na neki način. Šta bi mogli raditi?

– Da, voleo bih da ostanem u sličnom poslu. Voleo bih da prepoznajem i stvaram nove mlade zvezde. Puno pomažem mladim kolegama. To me baš ispunjava kao ništa. Mnogima sam pomogao i oko zaposlenja i oko kontakata. To me baš čini srećnim.

Dolazi li u obzir pevanje?

– Ja pevam po čitav dan (smeh). Mnogi su me pevači savetovali da snimim pesmu. Kažu, kada svi pevaju, možeš i ti. Fore radi. Sa mnogima sam na nastupima i znao da zapevam, da im se pridružim na sceni. Nikada se ne zna, ali čisto kao zabava. Da zabavim i druge i sebe.

Kako objašnjavate Vaš veliki uspeh u svetu estradnog novinarstva? Po čemu se razlikujete od drugih kolega?

– Mislim da moj uspeh leži u tome što se nikada nisam nametao publici. Uvek sam bio i ostao ono što jesam. Nikada nisam izgubio sebe, a mnogi su se danas na putu ka uspehu izgubili. U početku sam svima bio čudan, a danas mi se dive i žele da budu kao ja. Ali, prosto, svaki čovek je za sebe. Po iskrenosti se razlikujem od drugih. I to su zbog toga zavoleli i gledaoci i poznati. Veruju mi jer sam iskren.

Da li ste ti planirali da se odvojite na takav način ili se to jednostavno desilo?

– Ne mogu reći da sam planirao, desilo se. Ništa nije iscenirano, sve je prirodno i išlo je svojim putem. Ja sam takav kakav jesam i ispred i iza kamere.

Otkrijte nam ko je najprirodnija javna ličnost, ko je Vama omiljeni sagovornik?

– To je sigurno Zdravko Čolić. On je baš prirodan i svoj. A moji omiljeni sagovornici su svi ovako malo energičniji ljudi kao i ja, koji prihvataju šalu na svoj račun, kao što su Ceca, Nataša Bekvalac, Andrija Milošević i mnogi drugi. Ma svi na svoj način.

A s kim nikada više ne bi razgovarali i zašto?

– Nema osobe sa kojom ne bih razgovarao više. Svi su maksimalno bili ispoštovani sa moje strane. Ko god je u tom trenutku aktuelan, a smatram da je publici zanimljiv, biće moj gost. Bez obzira da li je meni manje ili više simpatičan. Tu smo svi zbog publike.

Je li Vam desilo nekad da Vas odbiju pa posle mole za intervju?

– Niko me za sada nije odbio. Dešavalo se da u tom trenutku neko ne može da da intervju, ali nije me odbio. Baš vole sa mnom da rade. Često me poznati kada dođu u Crnu Goru i sami zovu za intervju. To vam sve govori.

Sa kim se najbolje provedete tokom i nakon intervjua?

– Obično pre razgovora budem s kamermanom, s njim ostanem do kraja večeri. Tu često znaju biti kolege i iz ostalih redakcija, pa i sa njima. Spojim uviek lepo i korisno. Poznati često kažu da se baš osećaju sigurnim kada sam ja tu. Trudim se da ispoštujem svakoga.

Koje se anegdote sa snimanja najradije setite kada sa nekim pričate o svom poslu?

– Na svakom snimanju se desi nešto neočekivano i novo. Često sagovorniku pogrešim ime, to se onda prepričava dugo. Mnogi moji razgovori su baš zbog toga toliko viralni i gledani. Stalno se neke anegdote dešavaju.

Šta mislite čemu dugujete uspeh koji ste postigli?

– Najviše sebi jer sam svoj. Ljudi su prepoznali iskrenost u meni i zbog toga mi poklanjaju toliku pažnju i veruju mi. Ljude nikako ne možeš prevariti.

Koliko se razlikuju kolege u Beogradu i u Crnoj Gori?

– Stičem utisak da su kolege iz regiona jako sujetne. Imam osećaj kao da se boje da će im neko nešto uzeti. Konstantno trče za nekim ekskluzivama kojih i nema. Mnogi su jako čudni. Često i ne razumem te ljude. Sve kriju jedni od drugih. Ne bih mogao tako da živim i radim.

Na čemu trenutno radite, šta imate u planu? Šta očekujemo u novoj sezoni?

– Trenutno radim na projektu Leto sa Božom na Pink televiziji. Tu očekujte najoriginalnije i najintimnije priče iz Crne Gore. Pratićemo sve što je interesantno ljudima. Emisija je kolažnog tipa, ide svakog dana. Priče i aktuelnosti sa našeg primorja. Trudiću se da dosta razgovora bude sa crnogorskih plaža. Da upoznamo poznate iz nekog drugog ugla, a nećemo zaobići ni noćni život Budve, ali i ostalih gradova našeg primorja. Obećavam puno smeha i dobre zabave. Novinari se uglavnom trude da rasplaču sagovornika i misle da su time riješili sve. To nije moj put. Leto sa sobom nosi neku posebnu energiju, takva će biti i emisija.

“Nikada nisam izgubio sebe, a mnogi su se danas na putu ka uspjehu izgubili”

Čime neko može zaokupiti Vašu pažnju?

– Pa što se tiče mog privatnog života, kao i da ga nema. A što se tiče emotivnog statusa, biću zagonetan – Sve moje ljubavi su laž!

Hoćemo li Vas gledati u nekom rijaliti šou programu?

– Ne bih nikada ušao u neki rijaliti program, ne zato što mi je iz poniženja, već zato što se ne bih snašao u zatvorenom prostoru toliko dugo. Godinama dobijam ponude za sve rijaliti programe. Možda bih se jedino snašao kao voditelj, ali kao učesnik nikako.

Da li je dovoljno samo da se bave javnim poslom ili sagovornici moraju ispunjavati još neki uslov?

– Kada su moji sagovornici u pitanju, bitno je da budu prepoznatljivi, da ih narod voli i da u tom trenutku budu aktuelni. Emisiju radim isključivo i samo zbog publike. Ispitam puls publike i tačno znam što ko traži. Možda neko meni lično nije simpatičan, ali ako publika želi da ga vidi biće moj gost. Mada, te ljetnje priče sa mora su uvijek jako gledane. Posebno kod ljudi van granica naše zemlje. Imam tu privilegiju da živim u zemlji u kojoj borave i gostuju najveće zvezde, posebno tokom letnjih meseci.

Kada ćete i s kim na odmor?

– Nikada odmor ne planiram. Sa društvom se dogovorim za jedan dan. Ko god me poznaje dobro zna da ne volim puno da putujem. Ali, desiće se nakon leta neki kraći odmor.

Ostali ste zagonetni na pitanje o emotivnom životu, a to je ono što sve zanima. Možete li nam reći bar nešto o Vašem opredeljenju ili tipu partnera koji volite?

– A što se ljubavnog života tiče, bolje da i dalje ostanem zagonetan. Kako ono kažu, istina je mnogo gora (smeh). Ja jako volim pevačice. One mi se sviđaju baš. Bio sam kao mlađi dugo zaljubljen u Anu Nikolić. A sad imam osećaj da su sve pjevačice zaljubljene u mene. Pevačice su definitivno moj tip kada su žene u pitanju.

Jeste li bili u vezi ili kombinaciji sa nekom javnom ličnošću?

– Nisam bio u vezi sa javnom ličnošću. Da je Ana Nikolić tada želela vjerovatno bih sa njom bio. Možda je ona napravila grešku. Puno je grešila u ljubavi. A od sada samo kombinacije dolaze u obzir, ako neka pevačica želi ja sam tu.

Najluđe pijanstvo ću pamtiti po - Neću pamtiti jer ne pijem.Nikada nisam bio pijan. To mi niko ne vjeruje ali je tako. Ljudi mi kažu da ne znam šta propuštam, ali je zaista tako.

Najbolji provod sam imao sa - Pre par godina u Budvi na nastupu Zdravka Čolića. Toliko je bio dobar provod da se i ne sećam sa kim sam bio.

Nikad više ne bih- Se rodio. Baš ne znam što da odgovorim na ovo. Sve bih opet uradio što sam i uradio. Često ljudi kažu, e da mi je ova pamet a one godine. A meni da su one godine i ona pamet.

Imam veliku želju da posetim - Los Anđeles.

Voleo bih da uradim intervju sa - Madonom.

Autor: Pink.rs