ORGANIZATORI IZDALI ZVANIČNO SAOPŠTENJE Italijan nakon skandala na Evroviziji uradio test na drogu, evo rezultata - komentari NE PRESTAJU

Organizatori prestižnog takmičenja "Pesma Evrovizije" oglasili su se nakon što su se pojavile optužbe da je u finalnoj večeri pevač italijanske grupe “Måneskin”, Damijano Dejvid, šmrkao kokain u bekstejdžu.

Kako se navodi u saopštenju, Evropska radiodifuzna unija (EBU), na zahtev italijanske delegacije, sprovela je temeljni pregled, uključujući i proveru svih dostupnih snimaka.

Ističu da je Damijano sam tražio test na drogu, koji je danas i urađen, a rezulati su bili negativni.

- U "Zelenoj sobi" se nije koristila droga i smatramo da je slučaj zatvoren. Uznemireni smo jer su spekulacije koje su dovele do lažnih vesti zasenile duh događaja i nepravedno uticale na bend. Želimo još jednom da čestitamo grupi Maneskin i želimo im ogroman uspeh – navodi se u zvaničnom saopštenju.

