MLAĐA SESTRA JOJ ZABILA NOŽ U LEĐA?! Kloi DIRLJIVOM porukom čestitala rođendan Vestu, Kim Kardašijan ovako reagovala! (FOTO)

Kloi Kardašijan (36) izgleda nije briga koliko toga je pretrpela Kim Kardašijan (40) tokom poslednje godine braka sa Kanje Vestom. Uprkos bračnim problemima svoje sestre i njihovom predstojećem razdvajanju, starleta Kloi i dalje zadržava naklonost i divljenje prema bivšem zetu. To je demonstrala u tvitu posvećenom reperu za njegov 44. rođendan.

- Srećan rođendan mom bratu za ceo život - napisala je Kloi (36).

- Želim ti najbolji rođendan, Ye! Šaljem ti beskrajnu ljubav i mnogo blagoslova!! Poruku je pratila fotografija na kojoj se grli sa svojim partnerom Tristanom Tompsonom, a pored njih su Kim i Kanje. Očigledno je da je fotografija snimljena na Kimin rođendan prošle godine.

Happy birthday to my brother for life!!! Have the best birthday Ye! Sending you love and endless blessings!! 🤍 pic.twitter.com/EuwJ84pQZj