NJIHOV RAZVOD ŠOKIRAO JE SVET, A SAD JE USLEDIO NOVI ŠOK! Kim Kardašijan ovako čestitala ROĐENDAN Vestu! POMIRENJE NA POMOLU?! (FOTO)

Uprkos ozbiljnim bračnim problemima Kim Kardašijan i Kanje Vesta i njihovoj odluci o razvodu koja je šokirala ceo svet, najpoznatija starleta na planeti najnovijim potezom sve je ostavila u čudu i dala povod za nagađanja o njihovom pomirenju.

Naime, Kim je Vestu čestitala rođendan putem društvene mreže Instagram, gde je podelila njihovu fotografiju sa decom uz sledeću poruku:

- Srećan rođendan, voleću te do kraja života - uputila je Kim Kardašijan poruku reperu, a kako će on reagovati na ovo, te da li će zaista doći do pomirenja slavnog para, ostaje da vidimo.

Podsetimo, Kim i Kanje iz braka imaju četvoro dece, a o razilaženju popularnog para počelo se spekulisati još prošle godine, kada je Kanje počeo da iznosi informacije o njihovom privatnom životu. Ono što je dodatno podiglo prašinu na društvenim mrežama jesu razlozi koje je Kim navela za razvod braka, odnosno: upotreba sumnjivih supstanci, srebroljublje i banalnost.

