Više nisu društveno PRIHVATLJIVI! VIKTORIJINI ANĐELI KAKVE ZNAMO VIŠE NEĆE POSTOJATI, a evo ko će ih zameniti! (FOTO)

Modni brend "Victoria's Secret" menja poslovnu strategiju, te će prepoznatljivi Viktorijini anđeli biti zamenjeni aktivistima i preduzetnicima koji neće biti odabrani na osnovu izgleda.

Iz Victoria's Secreta su naveli da su sklopili saradnju s ženama poput aktivistkinja za ravnopravnost polova, ali i preduzetnika koji će nastaviti da promovišu ovaj brend i njegovu promenu imidža. Iako su Viktorijini anđeli uvek bile atraktivne i oskudno odevene devojke, vlasnici brenda su objavili da to više nije "kulturno prihvatljivo".

Victoria's Secret is finally saying goodbye to the Angels. They'll be replaced with a new group of women icons. pic.twitter.com/KjSYxtroZW