ŠTA KAŽU TURISTI U GRČKOJ?! Kakve cene su ih dočekale i zašto ni giros više nije ono što je bio

Građani Srbije obradovali su se sredinom maja otvaranju grčke granice, pa su mnogi već isplanirali ovogodišnje letovanje. Iako se uslovi za ulazak u Grčku subotom redovno ažuriraju, svi se nadaju da većih problema zbog pandemije ipak neće biti, a raduju se i najavama da se cene neće bitno menjati u odnosu na godine pre korone.

Srpske turiste je prošle nedelje obradovala vest da nam je omogućeno, kao i svim zemljama na "zelenoj listi", ulazak sa negativnim antigenskim testom. To predstavlja veliku olakšicu, pošto PCR test košta 9.000 dinara, dok je cena antigenskog 3.500. Deca uzrasta do 12 godina mogu da uđu u Grčku bez testa.

Takođe, za ulazak i dalje ostaju aktuelna dokumenta kao i do sada, pa tako osobe koje su vakcinisane dostavljaju potvrdu o primljene dve doze vakcine, izdatu od zvaničnih državnih institucija, uz uslov da druga doza cepiva protiv korona virusa bude primljena minimum 14 dana pred polazak.

Druga opcija je negativan PCR test ne stariji od 72 sata i treća, potvrda o preležanoj infekciji, stara između 2 i 9 meseci od datuma putovanja. Sada je na sve to dodata i mogućnost prelaska granice uz negativan antigenski test koji je tri puta jeftiniji od PCR testa.

S druge strane, ene na koje mogu računati srpski turisti ne bi trebalo mnogo da se razlikuju od onih pre korone. Poznavaoci prilika na licu mesta tvrde da, ako ne bude jeftinije, onda neće biti ni mnogo skuplje i da su takva očekivanja kako za hranu, piće i plažu, tako i za smeštaj.

Deset noćenja u julu od 150 evra

Za desetodnevni boravak uglavnom bi trebalo da izdvojite sličnu sumu kao i pre pandemije, ali je za najtraženije termine u julu i avgustu i dalje potrebno spremiti do 700 evra za 10 noćenja u dvokrevetnoj hotelskoj sobi.

Početkom i sredinom jula, 10 noćenja u apartmanima na Halkidikiju mogu se naći od 160 evra. Na Tasosu u jeku sezone možete provesti 10 dana u hotelu za 290 evra, dok će vas boravak u vili u Stavrosu koštati oko 150 evra. Slična cena je i u tokom avgusta.

U Haniotiju 10 dana letovanja u vili koštaće vas u julu nešto više od 400 evra. Na Lefkadi se cene smeštaja sredinom jula kreću od 35 evra po osobi, a takve cene u julu i avgustu očekuju vas i na Skiatosu i Polihronu.

Kafa od 2,5 do 3 evra, giros od 3 do 7

Što se tiče vanpansionskih troškova, kafa se u zavisnosti od letovališta, ali i vrste objekta, može popiti za 2,5 do 3 evra. Bezalkoholna pića koštaju od 2 do 3 evra, a sveže ceđeni sokovi su 4 evra.

"Ako se ipak odlučite za pivo, prosečna cena standardne marke je od 3 do 5 evra, dok su kraft piva 6 do 7 evra. Pola litra vina možete dobiti za 5 evra, a lokalni uzo košta 8 evra. Cene klasičnih koktela kreću se od 7 do 8 evra", prepričavaju nam cenovnike naši turisti koji odmaraju u Grčkoj.

Što se tiče omiljenog specijaliteta - girosa koji je ranbijih godina uvek koštao od 2 do 2,5 evra, prosečne cene sada su od 3 evra za manju porciju do 7 evra za veću, a slične su i cene roštilja, ćevapa i pljeskavica. Svinjska rebra koštaju 7,5 evra, a celo pile može se dobiti za 8 evra.



"Picu možete pojesti za 8 do 12 evra, u zavisnosti od destinacije. Nešto egzotičnija morska hrana se kreće od 8 evra za pržene lignje i školjke do 12 evra za oktopoda na roštilju. Grčka salata košta 6,5 evra, a cezar salata oko 10 evra", navode naši sagovornici.

Kako ističu, posebno je zanimljivo to što pojedini restorani u Grčkoj nude 15 odsto popusta za srpske goste.

Ležaljke i suncobrani samo uz piće

Set ležaljki i suncobrana u barovima u Pefkohoriju košta 4 evra uz obaveznu konzumaciju, a cena kafe kreće se oko 4 evra, tako da vam je za uživanje na plaži potrebno 8 evra.

"Van Pefkohorija postoje barovi na plaži gde uz konzumaciju dobijate ležaljku i suncobran. Kafa košta 4 evra, pivo 5 evra, uz vremenski neograničen boravak", kažu nam naši ljudi koji trenutno borave u Grčkoj.

U Hermanosu su dve ležaljke i suncobran 10 evra, plus konzumacija, ali je prema rečima naših sagovornika, reč o "fensi mestu".

