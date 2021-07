ISPLIVALI NOVI DETALJI STRAVIČNE TRAGEDIJE: Rijaliti ZVEZDA pronađena OBEŠENA, sin zatekao STRAVIČAN PRIZOR! (FOTO)

Sat vremena pre tragedije ostavio skrivenu poruku na Tviteru.

Biznismen i zvezda rijalitija "Towie" (The Only Way Is Essex), Mik Norkros (57), pronađen je mrtav u podrumu svoje kuće. Njegov sin Kirk pronašao ga je obešenog 21. januara 2021. godine, a sada su isplivali novi detalji tragedije, piše The Sun.

Kako se navodi, Kirk Norkros je polomio prozor i upao u kuću, kako bi video šta se dešava, a njegov otac je sat vremena pre nesreće ostavio skrivenu poruku na Tviteru.

- Na kraju, podsetite sebe da ste radili najbolje što ste mogli. I to je dovoljno dobro - bile su njegove jedne od poslednjih reči.

Istraga je i dalje u toku, a danas se pojavila informacija da je Mik bio u finansijskoj krizi i da je to verovatno razlog njegovog samoubistva. Sin je navodno čuo kako je biznismen, malo pre smrti, njegovoj devojci Samanti rekao: "Mislim da neću uspeti da se izvučem iz ovoga, Sem".Kako se piše, čak je i Kirk jednom prijatelju pre tragedije rekao: "Moguće je da ću izgubiti oca ove nedelje". Pojavili su se i snimci trenutka kada je Kirk upao u kuću i uočio oca, a šta će se dalje dešavati sa slučajem, pokazaće vreme.

