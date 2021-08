ŠOK SAZNANJA! Jedan od glavnih likova u seriji 'S*ks i grad' UMIRE?! Detalji sa seta nastavka serije UZNEMIRILI fanove! (FOTO)

Svi se nadaju da glasine nisu tačne!

Dok čitav svet uzbuđeno i željno iščekuje nastavak serije "Seks i grad", detalji o tome da jedan od glavnih likova umire već u prvoj epizodi fanovima nisu baš najbolje "legli".

I vrapci na grani već znaju da je u toku snimanje nastavka serije "Seks i grad", pod nazivom And Just Like That, a nove fotografije svakog dana oduševljavaju ljubitelje i ljubiteljke ove čuvene serije s početka dvehiljaditih.

Kako je Kim Katral odustala od uloge Samante Džouns, procurile su informacije da se ostatku ekipe, Keri, Šarlot i Mirandi, pridružuje i Sara Ramirez, koja je dobro poznata obožavaocima serije "Uvod u anatomiju", a glumiće Če Dijaz, nebinarnu gej komičarku i voditeljku podkasta u kojem Keri Bredšo često gostuje.

Uslikan je i jedan od najčuvenijih parova s malih ekrana: Keri i Zverka, a malo je reći da su fanovi bili oduševljeni i uzbuđeni da ponovo vide Krisa Nota u društvu Sare Džesike Parker.

Međutim, glasna su i šuškanja da ga nećemo dugo gledati. Kako piše Dejli Mejl, već u prvoj epizodi umire neko od glavnih likova. Izvor sa seta otkrio je da će u pitanju biti velika smrt. Baš zbog reči "velika", (engl. big), mnogi sumnjaju da će nastradati upravo Zverka, iliti Mr Big.

S druge strane, postoji i šansa da se smrt odnosi na lik Samante, koju je do sada glumila Kim Katral, što je svakako podjednako tužno, jer kao što su mnogi primetili, bez Samante i nema ove serije na način na koji smo navikli. Izvor je potvrdio da lik koji umire definitivno nije Keri Bredšo.

