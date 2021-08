VELIKI GUBITAK! Preminuo legendarni pevač!

Obožavali su ga mnogi!

Američka muzička zvezda Don Everli, član rokenrol dua Everli braders (Everly Brothers), umro je u 85. godini, javili su američki mediji.

Portparol porodice rekao je da je Everli umro u svom domu u Nešvilu u američkoj državi Tenesi u subotu, preneo je list Los Andjeles tajms (Los Angeles Times).

Njegov brat Fil Everli umro je u januaru 2014. u 75. godini, prenosi agencija AP.

Muzika dueta "Everli braders", popularnih 1950-ih i početkom 1960-ih godina, dosta je uticala na mnoge muzičare, od Džona Lenona i Pola Makartnija, do "Bič bojsa" i Sajmona i Garfankela.

Medju najvećim hitovima su "Wake Up Little Suzie", "Cathy's Clown", "Bye Bye Love", "All I Have To Do Is Dream".

Dva brata su se razišla uz svadju 1973. posle 16 godina hitova a onda su se pomirili 1983. godine.

Iako je broj njihovih hit numera opao kasnih 1980-ih, oni su imali uspešne koncertne turneje u SAD i Evropi.

Ušli su u Rokenrol hol slavnih 1986.godine, iste godine kada su imal hit pop-kantri ploču "Born Yesterday".

