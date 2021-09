GOVORILI SU DA IMA RAK, A ON SE HRABRO DRŽAO DO SAMOG KRAJA: Ovako je čuveni Bojsi govorio o smrti, a njegov poslednji tvit će RASPLAKATI mnoge!

Tuga!

Čuveni Džon Čalis je preminuo u 79. godini posle duge borbe sa rakom. Počasni Srbin koji je obožavao našu zemlju i to nikada nije krio je trebalo da krene na turneju septembra pa do novembra gde bi držao govore i pričao, ali mu je rečeno da prestane posle samo jednog nastupa. Britanski mediji su posle toga objavili da ima rak, ali Džon se nije oglašavao povodom toga.

Posle svega, Džonove izjave o smrti tokom karantina su nažalost opet aktuelne pogortovu posle tužnih vesti o njegovoj smrti. On je otkrio u razgovoru povodom promocije dokumentrca "Bojsi u Beogradu" da želi da mu epitaf na grobu bude parafraza "We’re having it" po frazi čuvene mančesterske grupe Oasis koja je žarila i plalila devedesetih, ali i da bi voleo da piše na spomeniku: "I had that adventure" (Imao sam tu avanturu). Posle Kovida je rešio da porazmisli o sopstvenom životu i smrtnosti.

U istom razgovoru je pomenuo i našu zemlju, kao i snimanje dokumentarca o slavi serije Mućke u Srbiji.

- Drago mi je da sam otišao tamo i snimio to. U svojoj profesiji sam uvek radio takve stvari i uvek nalazio avanture i nove stvari koje bih radio...

Ono što je dodatno tužno je i njegov poslednji tvit pre 14 sati kojim je samo opet dokazao koliko je voleo Srbiju.

Nedostajaće nam Bojsi!

Autor: M.K.